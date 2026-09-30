Ojo México: Julian Hall, sensación en la selección de Estados Unidos

El nuevo ciclo en la selección de Estados Unidos va tomando forma. El argentino Mauricio Pochettino abrió las puertas del combinado mayor para nuevos talentos jóvenes, como el caso de Julian Hall, quien debutó recientemente y suma dos goles en dos partidos disputados.

En la victoria de 4-1 ante Perú, la selección de Estados Unidos presentó una alineación repleta de varios jóvenes. Julian Hall ingresó de cambio al minuto 62 y marcó su primer gol con el combinado de las Barras y las Estrellas al 72’. Asimismo, dio una asistencia para tener un debut soñado un 26 de septiembre de 2026.

Julian Hall es parte de la nueva camada de jóvenes de la selección de Estados Unidos Reuters / Jeff Curry-Imagn Images

El atacante se convirtió en el quinto jugador de la selección de Estados Unidos en registrar un gol y una asistencia en su debut, además de ser el más joven en lograr dicha hazaña.

¿QUIÉN ES JULIAN HALL?

Nombre completo: Julian Zakrzewski Hall.

Fecha de nacimiento: 24 de marzo de 2008.

Lugar de nacimiento: Nueva York, EU.

Posición: Delantero.

Estatura: 1.75 metros.

Julian Hall debutó un 26 de septiembre de 2026 con la selección de EU, suma dos goles y una asistencia Reuters / Jeff Curry-Imagn Images

Julian Zakrzewski Hall es actual jugador del Red Bull New York. En la actual temporada de la MLS suma 10 goles y 5 asistencias en 25 partidos.

Es el jugador más joven de la historia de la liga en marcar un triplete en temporada regular y ser elegido All Star, a la edad de 18 años y 50 días, en el partido ante Columbus Crew. En aquella ocasión fue nombrado Jugador de la Jornada de la MLS.

No es la primera ocasión que recibe la distinción de Jugador de la Jornada, también lo ganó en la primera fecha, con lo que se convirtió en el segundo futbolista más joven en la historia de la MLS en ganar el premio en dos ocasiones, solo por detrás de Freddy Adu en 2005 (16 años y 128 días).

En la MLS, Julian Hall suma 10 goles y cinco asistencias, además de ser elegido Mejor Jugador de la Jornada en dos ocasiones Reuters

El delantero tiene doble nacionalidad, la estadunidense y polaca (por su mamá) y ha representado a ambos países en categorías inferiores. El futbolista reconoció que aún mantiene la puerta abierta para defender los colores de ambas selecciones.

SEGUNDO GOL DE JULIAN HALL CON EU

Julian Hall mantuvo su paso perfecto 2-2. En la victoria de 4-2 ante Chile, el delantero volvió a perforar las redes y se convirtió en el primer futbolista en marcar en sus dos primeras apariciones con la selección estadunidense.

Los contrastes de goles entre México y Estados Unidos en dos partidos son significativos. Los dirigidos por Rafa Márquez suman dos goles (1 ante Perú y 1 ante Colombia), mientras que los de Pochettino llegaron a 8.