Un gigante de Italia quiere fichar al 'Dibu' Martínez, ¿De quién se trata?  

Emiliano Martínez, el portero de la Selección de Argentina, sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha durante el calentamiento de la Final de la Europa League, algo que preocupó a todo su país, ya que el Mundial estaba a la vuelta de la esquina.

Según las últimas actualizaciones médicas, su recuperación avanza sin necesidad de cirugía y el ‘Dibu’ ya entrena de forma adaptada, con la mano vendada, y ha asegurado a los hinchas que llegará en condiciones para el partido inaugural de la Albiceleste.

El Dibu Martínez se mostró crítico por la actuación albiceleste el viernes en La Bombonera REUTERS

Además, el experimentado portero recibiría una gran noticia respecto a su futuro club, ya que su posible traspaso a otro equipo se estaría concretando en este mercado de verano.

La Juventus quiere fichar al Dibu Martínez

La Juventus ha hecho de Emiliano Martínez su objetivo número uno para reforzar la portería de cara a la próxima temporada.

Según el periodista Fabrizio Romano, la Vecchia Signora ya mantuvo conversaciones con los representantes del argentino y lo considera la principal opción tras fallar en otros frentes, como un posible acuerdo por Alisson Becker.

Los bianconeri valoran la experiencia, el liderazgo y el palmarés del Dibu, campeón del mundo y clave en la reciente conquista de la Europa League con el Aston Villa.

El Dibu Martínez estaría abierto a un nuevo reto lejos de Birmingham. A sus 33 años, el guardameta busca un proyecto ambicioso que le permita seguir compitiendo al máximo nivel y, de concretarse, su llegada a Turín sería uno de los bombazos del mercado estival en la Serie A.

'Dibu' Martínez realizando una atajada. (Reuters)

El Dibu pondría fin a una gran etapa con Aston Villa

Durante el mercado de verano pasado, Emiliano Martínez expresó su deseo de abandonar el Aston Villa. Hubo fuertes rumores de un posible traspaso al Manchester United, club al que el argentino transmitió su interés, y en un momento incluso se especuló con su salida inminente.

El portero vivió momentos emocionales, dejando el campo entre lágrimas en su último partido como local pensando que podría ser una despedida.

Sin embargo, el traspaso no se concretó. El United optó por otra opción y Martínez permaneció en Villa Park.

Lejos de ser un revés, esa continuidad resultó providencial: bajo la dirección de Unai Emery, el equipo realizó una campaña excepcional y el Dibu fue protagonista en la conquista de la Europa League, ganando 3-0 la final ante el Freiburg y poniendo fin a 30 años sin títulos para el club.

Ahora, con un trofeo más en su vitrina y tras demostrar su compromiso, el futuro del Dibu vuelve a estar en el candelero. Esta vez, la Juventus aparece como el destino más firme si decide dar el salto.