El nuevo multimillonario: Jalen Carter firma extensión récord y es de los mejores pagados de la NFL

Jalen Carter, la fuerza dominante de la trinchera de los Philadelphia Eagles, ha redefinido los límites financieros de la NFL. En un movimiento audaz que consolida el futuro de la franquicia, el joven tackle defensivo ha firmado una extensión estratosférica que lo posiciona como el jugador mejor pagado en la historia de su posición, marcando un antes y un después en el deporte profesional.

Cifras clave del contrato histórico de Jalen Carter

Valor total: 152 millones de dólares (con un potencial de hasta 160 MDD mediante incentivos).

152 millones de dólares (con un potencial de hasta 160 MDD mediante incentivos). Valor Anual Promedio (AAV): Un récord sin precedentes de 38 millones de dólares por temporada.

Un récord sin precedentes de por temporada. Dinero garantizado: Un hito de 106 millones de dólares que blindan su futuro a largo plazo.

Un hito de que blindan su futuro a largo plazo. Vigencia: Asegurado con los Eagles hasta el final de la temporada 2031.

Este contrato récord no solo premia la potencia física de Carter, sino que establece un nuevo estándar en el mercado. Al superar el promedio anual de figuras de la liga, Jalen Carter se erige como el epicentro de una defensa de Filadelfia.

A pesar de haber superado cirugías correctivas recientemente, su etiqueta de jugador disruptivo y sus dos selecciones al Pro Bowl fueron suficientes para que la gerencia apostara todo por él.

El "muro" de Filadelfia: Dupla millonaria con Jordan Davis

Con esta firma, la franquicia termina de asegurar el epicentro de su trinchera defensiva. Apenas meses atrás, los Eagles también amarraron a su compañero de línea interior, Jordan Davis, con una extensión de tres años y 78 millones de dólares.

Al juntar ambos acuerdos, Filadelfia ha comprometido una cifra combinada de 171 millones de dólares garantizados en su dupla defensiva egresada de la Universidad de Georgia, blindando su esquema de juego terrestre y de presión al mariscal de campo por los próximos cinco años.

Comparativa: ¿Cómo queda el mercado de defensivos en la NFL?

Para poner en perspectiva la magnitud del acuerdo de Jalen Carter frente a otras superestrellas de la liga, el mercado de la NFL se reconfigura bajo los siguientes parámetros: