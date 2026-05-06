"Si alguien compra un boleto de dos millones de dólares, le llevo personalmente un hot dog": Infantino

El Mundial 2026 ya está rompiendo récords, pero de polémicas. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, encendió las redes sociales con una declaración sarcástica ante las críticas por el precio de los boletos para la final de la Copa del Mundo.

Durante la Conferencia Global del Instituto Milken, en Los Ángeles, Infantino abordó los reportes que señalan que algunas entradas han alcanzado los 2 millones de dólares en el mercado de Estados Unidos. Con un tono irónico, el directivo afirmó: "Si alguien compra un boleto de dos millones, le llevo personalmente un hot dog y una coca cola para asegurar que tenga una gran experiencia".

Aunque buscaba aligerar la tensión, la respuesta no cayó bien entre los seguidores del futbol, que ven en estos costos una barrera insuperable para el aficionado promedio.

Infantino explicó que si algunas personas ponen en un mercado secundario de reventa algunas entradas para la final a 2 millones de dólares, "eso no significa que la entrada cueste 2 millones de dólares", aseguró el jefe de la FIFA.

¿Por qué son tan caros los boletos para el Mundial 2026?

La FIFA ha defendido la estructura de precios basándose en tres pilares clave del mercado estadunidense. En primer lugar, está el mercado de entretenimiento premium. Según la FIFA, el público en EE. UU. está acostumbrado a pagar sumas elevadas por eventos de talla mundial como el Super Bowl.

El presidente de la Federación de Irán y el alcalde de Teherán, Alireza Zakani, con la Copa del Mundo, en septiembre de 2022. Reuters

Por otra parte, está la reventa legal. A diferencia de otras sedes, en Estados Unidos la reventa de boletos es una práctica común y legal, lo que dispara los precios en plataformas secundarias. Por último, en esta Copa del Mundo habrá una demanda sin precedentes. Con 48 selecciones, la expectativa por el Mundial 2026 ha superado cualquier edición previa.

La FIFA recibió 500 millones de solicitudes para los boletos antes de que salieran al mercado, en comparación a las 50 millones de solicitudes para Rusia 2018 y Qatar 2022.

Infantino señaló: "En Estados Unidos no se puede ir a ver un partido universitario… de cierto nivel por menos de 300 dólares. Y esto es un Mundial".