La codicia de la NFL no se detiene: dueño de Patriots insiste en un  agresivo cambio en el calendario

La posibilidad de que la National Football League vuelva a extender su calendario regular reapareció esta semana después de que Robert Kraft insistiera públicamente en la necesidad de implementar una temporada de 18 partidos, una propuesta que desde hace años genera tensión entre propietarios, jugadores y sindicato.

El propietario de los Patriots aseguró que espera que el próximo convenio colectivo permita reducir la pretemporada y añadir un encuentro oficial más al calendario regular, un movimiento que abriría la puerta a una expansión internacional aún mayor para la liga.

En nuestro nuevo convenio laboral, espero que lleguemos a 18 partidos y dos partidos de pretemporada. Y si hacemos eso, con suerte podríamos llegar a 16 partidos internacionales, de modo que cada equipo jugaría un partido internacional cada año, lo cual se lograría principalmente a través de la audiencia de streaming”, añadió.”, declaró Kraft a 98.5 The Sports Hub.

Debate por ampliación del calendario

Las declaraciones del directivo reactivaron uno de los debates más sensibles dentro de la NFL. Mientras la liga continúa rompiendo récords de audiencia e ingresos, el desgaste físico de los jugadores y la saturación del calendario permanecen como preocupaciones centrales entre distintos sectores del futbol americano.

La NFL amplió oficialmente su temporada regular de 16 a 17 partidos en 2021, una modificación que ya representó un incremento en la carga competitiva para los jugadores. Ahora, algunos propietarios consideran que existe margen para seguir expandiendo el modelo, especialmente por el crecimiento del negocio internacional y las plataformas de transmisión digital.

La Serie Internacional de la NFL se ha convertido en una de las prioridades comerciales de la liga. Para 2025 están programados siete partidos fuera de Estados Unidos, mientras que en 2026 se proyecta un récord de nueve encuentros internacionales.

Kraft, de 84 años, ha sido uno de los impulsores más visibles de esa estrategia. Su idea contempla que cada franquicia dispute al menos un partido internacional por temporada, algo que requeriría un calendario más amplio y mayor flexibilidad logística.

La propuesta aparece además en un momento donde la NFL explora nuevas formas de aumentar ingresos audiovisuales fuera del mercado estadounidense. Los acuerdos de streaming y la expansión global son vistos por varios propietarios como la siguiente gran etapa comercial de la liga.

Sin embargo, el escenario todavía está lejos de concretarse.

El comisionado Roger Goodell bajó el tono a principios de año al afirmar que no existen negociaciones formales para implementar un juego adicional en el corto plazo.

No hemos tenido ninguna conversación formal al respecto y, francamente, muy pocas conversaciones informales”, declaró Goodell durante la semana del Super Bowl. No es algo que demos por sentado. No es algo que asumamos que sucederá. Es algo que queremos discutir con la dirección del sindicato”, agregó.

El actual convenio colectivo entre la NFL y la asociación de jugadores expira en marzo de 2031. Aun cuando ambas partes alcanzaran un acuerdo antes de esa fecha, la estructura del calendario limita cualquier modificación inmediata.

Los próximos Super Bowls ya están programados para mediados de febrero, por lo que un eventual partido 18 no podría implementarse antes de 2028 sin alterar toda la arquitectura de la temporada.

Agregar otro encuentro oficial implicaría además decisiones adicionales sobre la duración de la pretemporada, el descanso de los jugadores y el calendario de playoffs. También abriría interrogantes sobre si la temporada regular tendría que comenzar antes o si el Super Bowl terminaría disputándose todavía más tarde en el año.

Para varios críticos de la expansión, el debate expone la tensión permanente entre negocio y desgaste físico en la NFL. El futbol americano mantiene uno de los niveles de contacto más altos del deporte profesional y cada juego adicional incrementa el riesgo de lesiones en una liga donde las carreras suelen ser relativamente cortas.

Aun así, el interés económico detrás de la expansión continúa creciendo. Los contratos televisivos multimillonarios, la apertura de nuevos mercados y el aumento del consumo global mantienen viva la posibilidad de que el calendario vuelva a modificarse en los próximos años.

Por ahora, la presión de propietarios como Kraft deja claro que la conversación no desaparecerá pronto.