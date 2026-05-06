‘El Vasco’ Aguirre da la cara en Selección Mexicana: ‘No se rompió el pacto’

Javier ‘El Vasco’ Aguirre dio la cara tras la polémica que se suscitó con Toluca y Chivas. El técnico de la Selección Mexicana afirmó que no se rompió el “pacto” y que la Liguilla se ha jugado sin seleccionados, además de que todos están conformes.

“Nadie ha roto el pacto. La liguilla se ha jugado sin seleccionados. De repente estamos todos conforme a lo que firmamos, hablamos, sin condiciones. Resaltar que no es la primera vez que se juega la Liguilla sin seleccionados”, dijo ‘El Vasco’ Aguirre en conferencia de prensa.

Javier 'El Vasco' Aguirre se mostró ilusionado con el 'inicio' del Mundial Mexsport

El seleccionador afirmó que hoy es el gran día, en referencia a que inicia el Mundial para la Selección Mexicana.

“Mucha ilusión. Estamos todos muy contentos, están citados todos los jugadores convocados para cenar a las 8 de la noche”, dijo.

Asimismo, reiteró el mensaje que emitió la Selección Mexicana por la mañana: “el que no venga, estará fuera del Mundial”.