Raúl Jiménez salta a la pantalla grande: El nuevo rol del delantero en el cine mexicano

El atacante estrella de la Selección Mexicana, Raúl Jiménez, decidió colgar los botines por un momento para probar suerte en el séptimo arte. Pero no se trata de cualquier proyecto; el delantero del Fulham se involucró de lleno en "Un portero improbable", un largometraje que busca tocar las fibras más sensibles de la audiencia al narrar la historia de un joven guardameta con autismo que sueña con defender el arco nacional.

Raúl Jiménez en un calentamiento del Fulham. REUTERS

Esta incursión no es un simple capricho de celebridad. El canterano americanista se tomó muy en serio su papel fuera de las canchas, pues no solo aparece frente a las cámaras en un cameo muy especial, sino que también funge como productor ejecutivo. Junto a su esposa, Daniela Basso, el "Lobo" lideró un esfuerzo colectivo para llevar a la pantalla grande una narrativa llena de valores y superación personal dentro del futbol.

DEL CAMPO DE JUEGO A LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA

Lo que hace que esta película destaque es el respaldo de varias figuras pesadas del balompié azteca. Raúl Jiménez no estuvo solo en esta aventura; nombres de la talla de Héctor Moreno y Marco Fabián de la Mora también se sumaron como productores, aportando su granito de arena para impulsar el cine mexicano. La idea nació en los momentos más complicados de la pandemia, cuando Joaquín Beltrán le presentó la iniciativa a Duilio Davino, buscando crear un contenido que dejara una enseñanza positiva.

Raúl Jiménez saludando. REUTERS

Dentro de la trama, la participación de Jiménez es breve pero fundamental. En una de las escenas más emotivas, el delantero aparece como el "capitán" del Tri, motivando al protagonista antes de un partido crucial. Este gesto simbólico refuerza el mensaje de inclusión de la cinta, mostrando que en el futbol profesional hay espacio para todos, sin importar las condiciones o los retos que enfrenten en su vida diaria.

LEYENDAS DEL FUTBOL QUE SE VOLVIERON ACTORES POR UN DÍA

El desfile de estrellas en "Un portero improbable" no terminó con Raúl. Los aficionados podrán ver al "Inmortal" Jorge Campos en una aparición especial, así como a Jaime Lozano, quien dentro de la ficción juega un rol clave para ayudar al joven portero a pulir su talento bajo los tres postes. Incluso el actual directivo Duilio Davino aparece a cuadro, retomando algunas imágenes de su etapa con los Rayados de Monterrey.

Jorge Campos en un campo de futbol. Mexsport

Este proyecto no solo representa una nueva faceta en la carrera de Raúl Jiménez, sino que también pone sobre la mesa el tema del autismo en el deporte de alto rendimiento. Con esta película, el delantero demuestra que su liderazgo trasciende los estadios de Inglaterra y que tiene un interés genuino en apoyar historias que inspiren a la juventud mexicana. Sin duda, es un golazo fuera del área que posiciona al goleador como un referente de la cultura popular más allá de los noventa minutos de un partido de futbol.