¿Cuáles son las condiciones que Mourinho exige para volver a dirigir al Real Madrid?

José Mourinho y Florentino Pérez mantuvieron una reunión por videoconferencia de aproximadamente una hora para abordar el posible regreso del técnico portugués al banquillo del Real Madrid. En el encuentro también estuvo presente Jorge Mendes, representante del entrenador, aunque como observador sin participación activa en la negociación.

Mourinho no rechazó la posibilidad de regresar al Santiago Bernabéu, aunque tampoco dio una respuesta definitiva. El técnico portugués dejó claras una serie de condiciones consideradas innegociables, y lo más llamativo es que esas exigencias no guardan relación con el aspecto económico.

De acuerdo con lo reportado por Sport y Libertad Digital, las cinco condiciones planteadas por Mourinho son las siguientes:

La primera es la duración del contrato. El portugués pediría un vínculo de dos temporadas, un curso menos que su primera etapa en el club, donde dirigió entre 2010 y 2013.

La segunda es la designación de un portavoz. A diferencia de lo vivido con Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y actualmente con Álvaro Arbeloa, Mourinho buscaría la contratación de un portavoz exclusivo para asuntos extracampo, de manera que él pueda concentrarse únicamente en su función como director técnico.

La tercera condición es la independencia deportiva absoluta. El técnico exige mando, control y respeto irrestricto a sus decisiones en los planteamientos tácticos, sin injerencias de ningún directivo del club.

La cuarta es contacto directo con Florentino Pérez sin intermediarios. En esa línea, Mourinho pediría la salida de Antonio Pintus como preparador físico, debido a su cercanía con el presidente blanco, y exigiría que Pérez sea su único interlocutor en la toma de decisiones.

La quinta condición apunta a cambios en el cuerpo médico. El técnico buscaría que se aplique el protocolo de una segunda opinión médica cuando el jugador lo solicite, y pide participar en reuniones relacionadas con el área de salud del plantel.

La reunión terminó sin avances concretos: Florentino Pérez cerró la conversación con un escueto “ya hablaremos”, una respuesta que dejó fríos tanto a Mourinho como a su representante Jorge Mendes.

El nombre de Mourinho ha ganado fuerza en las últimas semanas como el principal candidato para reemplazar a Álvaro Arbeloa en el banquillo blanco. Aunque el portugués tiene contrato con el Benfica hasta 2027, su cláusula de rescisión de tres millones de euros lo convierte en una opción viable. Su margen para desvincularse del club lisboeta sin coste se abre en los diez días posteriores al último partido de la Liga portuguesa, fijado para el 23 o 24 de mayo.

La decisión final de Florentino Pérez se daría a conocer, previsiblemente, la próxima semana, en lo que podría ser uno de los regresos más sonados del futbol europeo en los últimos años.