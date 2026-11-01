Antonelli, "sin palabras" tras hacer historia en la Fórmula 1

Kimi Antonelli no pudo contener las lágrimas tan pronto como cruzó la meta fnal en el Gran Premio de México, donde aseguró su primer título de pilotos de Fórmula 1.

Pese a afrontar un virus durante el fin de semana y estar lejos de la lucha por el triunfo en la carrera de este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el italiano se mantuvo dentro de las cinco primeras posiciones durante toda la competencia, capitalizando oportunidades sobre sus rivales.

Tras superar a Charles Leclerc tras el periodo de bandera roja, Antonelli aseguró el tercer sitio en la carrera, tras lo cual reflejó alivio por cierta tensión que admitió haber enfrentado durante el fin de semana.

¡Lo hicimos!", exclamó en su auto, antes de compartir su emoción con las miles de personas que abarrotaron la zona del estadio.

Sin Mercedes y sin mi familia, no estaría aquí; por eso, estoy muy agradecido por este momento. Quedará grabado para siempre. Me he quedado sin palabras. Estoy intentando procesar lo que acaba de ocurrir”, expresó.

Ha sido una temporada increíble, y compartir este podio con Max (Verstappen) y Lewis (Hamilton) es algo realmente extraordinario. Espero con ganas más batallas en el futuro”.

Antonelli es el piloto más joven y el primer italiano en 73 años en conseguir un título en Fórmula 1, en un año en el que obtuvo nueve victoria y 16 podios, incluyendo el de este domingo en el circuito capitalino.

Durante la ceremonia del podio, al ser cuestionado sobre en qué momento tenía la certeza de que el campeonato era posible, el integrante de Mercedes fue claro sobre el rendimiento de su W17, especialmente en la primera mitad de campaña.