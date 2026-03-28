¡Antonelli vuela por la pole en Japón! "Checo" Pérez largará 19° con el Cadillac

Si George Russell pensaba que tendría el campeonato resuelto a su favor con Mercedes, el joven Andrea Kimi Antonelli tiene algo que decir y luego de ganar su primera carrera en China ahora se aseguró la pole position en Japón con contundencia sobre su compañero británico.

Antonelli detuvo el reloj con un tiempo de 1m28.778s para aventajar por casi tres décimas de segundo a Russell, una diferencia que ambos Mercedes habían obtenido contra el resto, pero no entre ellos.

El italiano aspira a sumar su segunda victoria en la F1 y con ello tratar de tomar el liderato. Actualmente Russell suma 51 puntos contra 47 del italiano, pero la situación podría cambiar este domingo.

Oscar Piastri, quien hasta ahora no ha arrancado una sola carrera, tomará la partida en tercero en Suzuka seguido por un Charles Leclerc que desaprovechó una vuelta rápida en el segundo sector en el momento definitivo. Lando Norris, quien ha tenido problemas con el sistema de recuperación de energía todo el sábado partirá quinto.

Lewis Hamilton tendrá al segundo Ferrari en la sexta posición.

Una de las grandes sorpresas de la sesión fue la eliminación de Max Verstappen en la Q2. El holandés no encontró el ritmo y se ubicó en la posición 11 luego de que su nuevo compañero en Red Bull, Isack Hadjar, y el recién ascendido a Racing Bulls, Arvid Lindblad se posicionaran en noveno y décimo respectivamente.

.¿En qué posición arrancará Sergio Pérez el GP de Japón 2026?

Tal como fue la constante en el Gran Premio de Australia y China, Cadillac quedó eliminado en la Q1 con sus dos coches, con Sergio Pérez superando a Valtteri Bottas, así como a los dos Aston Martin que, a pesar de tener a la figura de Adrian Newey en el diseño siguen padeciendo con el motor Honda y las vibraciones.

Pérez terminó por detrás del Williams de Alex Albon y el Haas de Oliver Bearman por lo que arrancará desde la posición 19 en la carrera en Suzuka.