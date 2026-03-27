¡15 años de "Checo" Pérez en F1! Así lucía el piloto mexicano en su debut

Sergio Pérez cumple durante el Gran Premio de Japón 15 años desde su debut en la Fórmula 1, más de una década y un lusto exacto de aquel 27 de marzo en el que el Gran Circo vio de nueva cuenta a un mexicano, una categoría que era muy distante a la que ahora el público conoce, pero también con un piloto tapatío que ha cambiado con el tiempo.

El mexicano llegó a la F1 con el equipo Sauber después de haber finalizado segundo en la GP2 Series tras una pelea por el cetro con el venezolano Pastor Maldonado, pero donde Pérez tuvo un punto destacado: su dominante victoria en el Gran Premio de Mónaco en la antesala de la máxima categoría, un triunfo que él mismo señaló le abrió las puertas de nueva cuenta ante los jefes de las escuderías de la Fórmula 1.

La historia de “Checo” Pérez en la F1 no debía iniciar en Australia; de hecho, debía ser en Bahréin, pero la Primavera Árabe llevó a que esa carrera se cancelara y trasladara la apertura a Melbourne, un trazado desconocido para el tapatío dado que, en ese momento, las categorías antesala no corrían en esa pista por lo que no tenía experiencia alguna en ese trazado.

El originario de Jalisco debutó a los mandos de un Sauber, un equipo de media tabla que se caracterizaba por detectar el talento de jóvenes pilotos como Kimi Raikkonen o Felipe Massa. En su primera sesión de ordenamiento de parrilla, Pérez calificó en la posición 13, mientras que en carrera finalizó en séptimo por delante de su compañero Kamui Kobayashi con los dos coches en la zona de los puntos.

Sergio Pérez en su debut en Australia en el 2011.

Sin embargo, la historia de éxito se derrumbó unas horas después cuando ambos coches fueron descalificados por no cumplir con una medición milimétrica en el alerón trasero, esto cuando ambos pilotos ya se habían retirado del circuito Albert Park.

Pero desde aquella primera carrera quedó algo marcado. Pirelli, proveedora de neumáticos, destacó la forma en que “Checo” Pérez logró extender la vida de sus gomas, una característica que lo ayudaría en su paso por Force India / Racing Point y que también sería crítica en sus primeros tres podios en la F1 en el 2012 con Sauber.

De aquella primera carrera, Sergio Pérez dejaría Australia sin puntos, los cuales llegarían en la carrera de España. Actualmente el mexicano pertenece a la lista de los 10 pilotos con más arranques en la historia, con 288 totales siendo el octavo lugar, apenas unas carreras por detrás de Sebastian Vettel que alcanzó 300, en una historia que aún tiene muchos capítulos por escribir.