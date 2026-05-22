George Russell se queda con la 'pole' de la Sprint en Montreal; 'Checo' Pérez, en lugar 17

George Russell venció a Andrea Kimi Antonelli para obtener la ‘pole position’ de la Carrera Sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, mientras Sergio ‘Checo’ Pérez arrancará en la posición 17.

Lewis Hamilton había liderado una interrumpida SQ1, caracterizada por un accidente de Fernando Alonso en la Curva 4 del Circuito Gilles Villeneuve, que suspendió la sesión por alrededor de 20 minutos para reacomodar la barrera. El tiempo del heptacampeón mundial fue 1:13.889 m.

Mercedes respondió al tomar el 1-3 en el final de la SQ2, con Russell marcando 1:13.026 m. Su coequipero Antonelli tenía potencial para mejorar el registro y reafirmar el ritmo de la mañana, de no ser por un despiste que sufrió en la Curva 4 durante su intento final.

En la SQ3, Hamilton abortó su primer giro lanzado tras un extraño al salir de la Curva 3, pero en su segundo intento, registró 1:13.411 m.

Russell lo superó por 0.217m cuando restaban dos minutos y medio en la sesión, siendo un tiempo que mejoró instantes después al cronometrar 1:12.965m. Antonelli, quien fue el último en completar vuelta, acabó a sólo 68 milésimas, asegurando la primera 'pole' del británico en una carrera corta en esta temporada.

McLaren apareció en el último momento al tener a Lando Norris en tercero y a Oscar Piastri en cuarto puesto, con déficit de tres décimas ante Russell. Esto relegó a Hamilton a la quinta casilla y a Leclerc a la sexta.

Max Verstappen, Isack Hadjar, Arvid Lindblad y Carlos Sainz completaron los diez primeros lugares, en un segmento en el que los participantes terminaron en 1.5 segundos de separación.

Sainz se coló en la SQ3 en su último registro, superando por 0.048s a Nico Hulkenberg, quien con Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Oliver Bearman y Alonso quedaron eliminados en este segundo segmento.

El accidente de Alonso, quien salió ileso, ocurrió cuando restaban un minuto con 46 segundos en el primer segmento, aunque eventualmente dejó al español en el lugar 14.

Sainz, Stroll y Hamilton fueron los únicos en abrir vuelta, aunque el español y el británico ya estaban asegurados en la SQ2. El canadiense no completó su intento por tener déficit en los primeros dos sectores.

Esto dejó a Sergio Pérez, quien se quedó sin tiempo para abrir vuelta, en la posición 17 de salida para la Carrera Sprint. El mexicano, quien concluyó 130 milésimas por debajo del corte, terminó por delante de Stroll, Pierre Gasly y Valtteri Bottas, los últimos entre los participantes en la tanda.

'Checo' estuvo cerca de entrara a la SQ2. Cadillac Formula 1 Team

Ni Alex Albon ni Liam Lawson tomaron parte de la calificación. Ante los daños que sufrió el monoplaza del tailandés, Williams tuvo que reemplazar la caja de cambios y la unidad de potencial, mientras que Racing Bulls informó que una fuga hidráulica perjudicó al neozelandés en la práctica de esta tarde.

La Carrera Sprint del Gran Premio de Canadá arrancará este sábado a las 10:00 hrs (Tiempo del Centro de México).