¡Llevadito! Checo Pérez le juega ruda broma a Valtteri Bottas previo a Gran Premio de Singapur

¡Vaya que el buen ambiente y las carcajadas tienen un precio alto si eres compañero de Sergio Pérez en la Fórmula 1!

El piloto mexicano de la escudería Cadillac le sacó un severo susto a su compañero, el finlandés Valtteri Bottas, previo al Gran Premio de Singapur que se llevará a cabo este fin de semana.

El tapatío ya lo esperaba en una oficina del equipo a la que arribó Bottas, aparentemente citado en el lugar para autografiar varias gorras del equipo que estaban sobre un escritorio y debajo de las cuales estaba una serpiente artificial.

Conforme se iban acabando las gorras por autografiar, a Checo cada vez más trabajo le costaba contener la risa, hasta que llegó el momento de que Valtteri levantara la última gorra, momento en el que se llevó un susto que lo hizo saltar de su asiento.

El motivo de la broma

Si en algo se puede justificar Checo Pérez para hacer la pesada broma a su compañero es que Valtteri Bottas decidió trasladarse desde Sepang, en Malasia, hasta Marina Bay, sede de la carrera de este fin de semana en Singapur, en bicicleta.

A su llegada, Bottas narró su travesía en varias entrevistas donde contó que recorrió casi 400 kilómetros entre la selva y serpientes de todo tipo.

“¿No atrapaste ninguna serpiente?”, le preguntó el Checo entre carcajadas después del susto. Nosotros tuvimos que hacerlo por ti, yo lo hice. ¿De verdad viste serpientes”?, le preguntó el tapatío.

“Sí, una cobra y un pitón. De verdad, no me gustan las serpientes. Me la jugaste bien”, respondió Bottas..

“Lo peor es que tú nos la aplicaste a nosotros, porque te estuvimos esperando una hora”, replicó el piloto mexicano.