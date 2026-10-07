Toto Wolff confirma el cambio de motor de Russell en Singapur: "Es muy frustrante"

Lo que se temía se volvió realidad y el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, confirmó que George Russell enfrentará una sanción por cambio en la unidad de potencia durante el Gran Premio de Singapur, lo que obligará al británico a arrancar desde el fondo de la parrilla en la carrera del domingo en uno de los circuitos más complicados para adelantar.

La decisión surge como consecuencia directa de la falla mecánica sufrida por Russell en Malasia cuando estaba peleando por el podio. Wolff reconoció el trago amargo que representa esta penalización para el equipo en Marina Bay, donde la clasificación es clave para el resultado final.

"George tiene el desafío adicional de una penalización en la unidad de potencia, lo que significará salir desde el fondo de la parrilla el domingo, tras la falla del motor en Malasia. Es particularmente frustrante dado cómo manejó el fin de semana pasado y el resultado por el que merecía estar peleando", señaló Toto Wolff.

"Desafortunadamente, estas cosas son parte del deporte y nuestro enfoque ahora está en darle el mejor coche posible y las oportunidades para remontar a través del grupo", añadió el directivo austriaco.

Pero Marina Bay significará también una oportunidad de evaluar el paquete aerodinámico introducido en Malasia y que no resultó ser como esperaban. De hecho, para algunos representó un paso atrás.

George Russell tendrá que penalizar en Singapur REUTERS

"Malasia fue obviamente un fin de semana muy difícil para nosotros. Hemos dedicado los días posteriores a trabajar arduamente para entender por qué nuestro rendimiento no estuvo donde debía", admitió Wolff.

"Evaluaremos tanto el último paquete de actualizaciones como nuestra especificación anterior a lo largo del fin de semana para asegurarnos de comprender completamente la dirección que debemos tomar. Necesitamos maximizar este último fin de semana con formato Sprint del año, seguir aprendiendo y sumar el mejor resultado posible con ambos coches", concluyó.