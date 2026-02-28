De cancelada a reprogramada: la Copa Mundial de Clavados sí se realizará en México

La fecha de la Copa Mundial de Clavados de Guadalajara pasó de tener un estatus de cancelada a reprogramada gracias a gestiones del gobierno mexicano tras los acontecimientos de violencia que se desataron la semana pasada en Jalisco por un operativo militar que culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los hechos de violencia que inundaron las redes sociales impactaron de tal manera que llevaron a World Aquatics a cancelar de primera instancia la etapa del evento, prevista para realizarse del 5 al 8 de marzo en el Complejo Panamericano de Guadalajara.

La decisión original de cancelar respondió a una evaluación de riesgos por parte de la federación internacional, que consideró la ola de violencia como un elemento que ponía en riesgo la seguridad de atletas, delegaciones, oficiales y visitantes.

La medida afectó directamente el calendario competitivo y el ciclo de preparación de clavadistas de México y otras naciones rumbo a futuras competencias, además de representar una suspensión significativa de la disciplina acuática en territorio nacional en un momento crucial.

Los clavadistas Juan Manuel Celaya Hernandez y Osmar Olvera Ibarra tendrán la oportunidad de competir en territorio mexicano con esta medida de World Aquatics. AFP

Sin embargo, tras gestiones oficiales y diálogo entre autoridades mexicanas y World Aquatics, el evento fue reprogramado para realizarse en otra sede dentro de México. El gobierno mexicano, a través de sus instancias deportivas y de seguridad, expuso a la federación internacional un plan integral de condiciones adecuadas y protocolos para garantizar la seguridad y la logística del evento, asegurando que se cumplirían los requisitos necesarios para su realización. Este esfuerzo permitió que la competencia se mantenga en el país pese a los desafíos de contexto.

El cambio de sede y fechas se logró luego de que la situación de violencia, derivada del operativo en Jalisco que incluyó enfrentamientos y bloqueos, provocó que diversas organizaciones internacionales reconsideraran la viabilidad de celebrar eventos masivos en la región.

Las autoridades mexicanas insistieron en que existe capacidad para garantizar entornos seguros para atletas y aficionados, así como garantizar el desarrollo de las pruebas con normalidad.La reprogramación de la Copa Mundial de Clavados representa un paso relevante en la agenda deportiva del país, en busca de ofrecer una imagen de seguridad cuando se acerca la organización de la inauguración del Mundial de futbol en el Estadio Azteca y con varios juegos de la competencia programados para la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.