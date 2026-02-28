¡Plata para México! Osmar Olvera y Juan Celaya brillan en Montreal y amarran boleto a Beijing

Los medallistas olímpicos mexicanos Osmar Olvera y Juan Celaya se colgaron la presea de plata en la prueba de trampolín sincronizado en la Copa del Mundo de Clavados, con lo que amarraron su sitio para la Súper Final del Serial de las Copas del Mundo que se realizará en Beijing en mayo.

Olvera y Celaya se llevaron su segunda presea de segundo lugar en esta temporada en una final en la que fueron superados por los chinos Wang Zongyuan y Zheng Jiuyuan, que fueron los mejores después de acumular un puntaje de 461.37 puntos, mientras que los tricolores los siguieron con 441.63 unidades. La tercera posición la ocuparon los británicos Anthony Harding y Jack Laugher con 393.66 puntos.

La dupla mexicana, que se colgó también la presea de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 en esta prueba, tuvo un lento comienzo de competencia después de cerrar su primera de seis rondas en la cuarta posición. A partir de la segunda evolución se ubicaron en la segunda posición.

Con evaluaciones en las que los 8.5 fueron los que dominaron, los tricolores terminaron 19.74 unidades por detrás de los vencedores, que lideraron la competencia a lo largo de todas las evoluciones.

¿Cómo va México en la Copa del Mundo de Clavados de Montreal?

Para la representación mexicana, esta fue la segunda presea argenta que se llevan de las competencias canadienses, luego del segundo sitio que cosecharon en la primera jornada de finales del viernes 27 de febrero, en la que el equipo mixto de plataforma y trampolín, con Osmar Olvera, Gabriela Agúndez, Aranza Chávez y Randal Willars únicamente fueron superados por los competidores chinos.

La competencia de la Copa del Mundo de Clavados de Montreal continuará hasta el domingo y luego tendrá un gran espacio sin actividad, después de que las autoridades de World Aquatics anunció la cancelación de la fecha que estaba programada para el próximo fin de semana en Guadalajara, debido a los problemas de violencia en la entidad.El Serial retomará su agenda hasta los primeros días de mayo, cuando se realice en la capital china la Súper Final.