¿Otro Gago? Gabriel Milito saldría de Chivas a este histórico de Argentina

Las Chivas vivieron un torneo destacado en el Clausura 2026, donde se consolidó como uno de los equipos más regulares bajo la dirección de Gabriel Milito. Aunque no logró coronarse campeón y cayó en Semifinales, el proyecto del técnico argentino luce prometedor.

El argentino ha inyectado identidad, confianza en canteranos y un claro ADN de lucha, dejando sensaciones positivas de cara al futuro inmediato del club. Pese a los buenos resultados, muchos rumores han comenzado a surgir sobre que Gabriel podría abandonar al Guadalajara este verano

Gabriel Milito dirigiendo un partido con Chivas Mexsport

¿Gabriel Milito, fuera de Chivas? La última información

En las últimas horas, rumores desde Argentina han señalado que Gabriel Milito es el principal candidato para dirigir a Defensa y Justicia. Según reportes, el club de Florencio Varela ve en el 'Mariscal' el perfil ideal para reconstruir el equipo y volver a competir en torneos internacionales.

Fuentes argentinas indican que Defensa y Justicia le ofrecería a Milito total libertad para armar el plantel. Este interés ha generado preocupación en Guadalajara, ya que el entrenador aún tiene contrato vigente con Chivas, pero la posibilidad de regresar a su país natal podría seducirlo.

Por el momento no hay una oferta formal confirmada ni postura oficial de Milito, pero el ruido mediático crece. El técnico llegó a México en mayo de 2025 y ha elevado el nivel del equipo, por lo que su posible salida representaría un golpe para el proyecto rojiblanco en plena consolidación.

Gabriel Milito podría emular a Fernando Gago

Chivas ya vivió una experiencia similar con Fernando Gago, quien abandonó el banquillo de manera abrupta en 2024 para regresar a Argentina y dirigir a Boca Juniors. Gago dejó el proyecto en medio de la temporada, generando molestia entre la afición por la falta de compromiso con el club.

Fernando Gago como entrenador en México) MEXSPORT

Este antecedente genera temor en los rojiblancos de que se repita la historia con Milito. Chivas teme otro abandono de un técnico argentino que, tras buenos resultados, opte por regresar a su país en busca de nuevos desafíos.

Número de Gabriel Milito con Chivas