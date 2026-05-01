Gaby López e Isabella Fierro mantienen el sueño mexicano en Mayakoba 2026

Concluyó la segunda ronda del Riviera Maya Open at Mayakoba 2026, donde Nelly Korda escaló tres posiciones para convertirse en la nueva líder con -9; Gaby López e Isabella Fierro fueron las únicas mexicanas (de nueve) que superaron el corte.

Una mañana sumamente calurosa en el pacífico mexicano vio la forma en que Gaby López -quien no vivió uno de sus mejores días- salió desde el Hoyo 1, mismo que cerró con score de -1 para concluir esta primera mitad del certamen con -5 y hacerse del séptimo sitio de la clasificación.

En el caso de Isabella Fierro, la mexicana vivió una ronda de ensueño, logrando terminar con -5, y meterse entre las protagonistas que aparecerán en la siguiente etapa; respecto a su posición del día anterior, escaló un total de 56 peldaños.

* De las 125 jugadoras, 50 terminaron sin superar el corte y con las maletas hechas, ya que no volverán al campo de El Camaleón este sábado 2 de mayo, día en el que se llevará a cabo la Tercera Ronda del Riviera Open at Mayakoba 2026.

Isabella Fierro escaló 56 peldaños entre la Primera y Segunda Ronda, logrando superar el corte en Mayakoba 2026. ImagenShop

Resultados de las mexicanas en Mayakoba 2026

Tras el segundo día de actividades en Mayakoba 2026, esta fue la posición final por parte de cada una de las 9 representantes mexicanas, donde Gaby López e Isabella Fierro se convirtieron en las únicas que contarán con la oportunidad de aparecer en la segunda mitad del torneo celebrado en la Riviera Maya:

7. Gaby López (-5).

48. Isabella Fierro (+1).

88. María Fassi (+5).

88. Alejandra Llaneza (+5).

95. Ana Jiménez (+7).

104. Clarisa Temelo (+9).

106. María Balcazar (+10).

106. Alejandra Ostos (+10).

121. Carolina Rotzinger (+20).

Gaby López en el Hoyo 15 del Riviera Maya Open at Mayakoba 2026. Imagen Shop

BFG