¿Qué y quién es un o'yes en el golf?: Precisión desde Mayakoba 2026

El Riviera Maya Open at Mayakoba 2026 deja historias fascinantes dignas de resaltarse. Una de ellas es la de Mauricio Gutiérrez, o’yes que determinó el triunfo de la mexicana Clarisa Temelo en el Hoyo 10 del ProAm celebrado en el campo de El Camaleón.

Un o’yes (término utilizado para el cargo y el galardón) podría sentirse como el premio de consolación para aquellos jugadores amateurs que no lograron hacer un hoyo en uno, sin embargo, la otra cara de la moneda dicta que es una recompensa -literalmente- y una satisfacción total para quien quedó a menor distancia del máximo logro en el golf.

La función de un o’yes es requerida única y exclusivamente para el ProAm de los torneos, siendo indispensable contar con: una cinta métrica, tabla de anotación… y un sitio para resguardarse del sol cuando los jugadores están lejos del green:

Una regla principal es que la bola no esté a más de 7 metros de la bandera, un o’yes mide la distancia con una cinta métrica y quien esté más cerca es el que gana en la rifa (…) puede ser un premio económico o un regalo involucrado con el patrocinador”, mencionó Mauricio Gutiérrez en exclusiva para Imagen.

Una pluma es clavada en el green del Hoyo 10 en Mayakoba 2026, contrario a lo imaginado por los 'románticos' del golf. BFG

Con una cinta métrica, el o'yes toma la distancia entre la bola y la bandera tras el primer tiro del Hoyo 10 en Mayakoba 2026. BFG

Arrancando su labor en el campo de El Camaleón como cocinero, Mauricio Gutiérrez aseveró que ser o'yes cuenta con diversas características:

Un o’yes solamente está en los pares 3. Estos hoyos son los de menor distancia en el campo y existe mayor posibilidad de conseguir un hoyo en uno (…) el que haga un hoyo en uno se lleva el premio mayor, que es un Rolex, pero solamente participan los jugadores amateurs del ProAm, no los profesionales”.

Isabella Fierro marca el día a día de Mauricio Gutiérrez

En su experiencia dentro del Riviera Maya Open at Mayakoba, Mauricio Gutiérrez ha contado con la posibilidad de estar cerca de las mexicanas participantes, una de ellas es Isabella Fierro, quien con un comentario marcó una pauta en su día a día:

Fue con Isa Fierro el año pasado. Me comentó que en el golf debes tener mucha paciencia y calma, es la razón por la que muchos golfistas no han conseguido su objetivo. Eso me marcó porque viene relacionado a la vida”.

Información del hoyo 10 en campo de 'El Camaleón' de Mayakoba . BFG

Finalmente, el ser o’yes solamente se dará en una ocasión por torneo, por lo que Mau volverá a su sitio, o con suerte…

Al ser empleado de El Camaleón, regresaría a mi puesto que es de atender a los huéspedes, sin embargo, a veces te dan posibilidad de ser caddie de alguna de las jugadoras de este LPGA”.

Durante el Riviera Maya Open at Mayakoba 2026, fue la oriunda de Querétaro, Clarisa Temelo, quien terminó quedándose con el primer lugar del o’yes correspondiente al Hoyo 10 en el que estuvo a cargo Mauricio Gutiérrez, registrando una distancia de 1.96 metros de la bola a la bandera y ganándose una noche de hospedaje gratuita en el Hotel Fairmont del complejo, además de una mochila especial.

Lista de anotación y orden de salida en el ProAm del Riviera Maya Open at Mayakoba 2026. BFG

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