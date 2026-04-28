Pro-am Mayakoba 2026: Las figuras que serán protagonistas

Este miércoles 29 de abril se llevará a cabo el Pro-am correspondiente al Riviera Maya Open at Mayakoba 2026, evento que une a jugadoras profesionales con diversas figuras ligadas al deporte en el icónico campo de El Camaleón.

Playa del Carmen abre sus puertas para el torneo LPGA que contará con la presencia de la número 1 del mundo, Nelly Korda, y 9 mexicanas que buscarán hacer historia en Mayakoba, donde la edición pasada únicamente María Fassi superó el corte.

Entre las jugadoras profesionales mexicanas que serán parte del Pro-am se encuentran: Ana Jiménez, Alejandra Llaneza y Andrea Sotos.

Siendo la invitada de honor durante la inauguración del Riviera Maya Open at Mayakoba 2026, Lorena Ochoa agradeció las palabras de reconocimiento hacia su carrera y dejó un mensaje tanto para las 9 mexicanas en contienda por el título en El Camaleón como para las generaciones que vienen detrás:

Siéntanse relajadas, el año pasado fue un gran aprendizaje para todas. Siempre traes esta presión extra de ser una jugadora local (…) ver un torneo en vivo te cambia la mentalidad y te invita a soñar”.

Lorena Ochoa fue la invitada de honor durante la inauguración del Riviera Maya Open at Mayakoba 2026.

Celebridades hacia el Pro-am de Mayakoba 2026

Estas son algunas de las celebridades que estarán presentes en el campo de El Camaleón durante la segunda edición del torneo LPGA, mismo que se encuentra preparado para recibir a miles de aficionados.

Andrés Jurado / Presidente Fedmex Golf.

Andrew Krasny / Presentador en Tennis Channel.

Daniela Calle / Influencer.

Ignacio Pastrana / Influencer.

Iker Walker / Influencer.

Jorge Posada / Ex jugador de Yankees.

Leo Lavalle / Ex tenista.

Luis Enrique Herrera / Ex tenista.

Mauricio Morales / Influencer.

Moisés Muñóz / Ex futbolista.

Nico Castillo / Ex futbolista.

Paola Morales / Influencer.

Santiago González / Tenista profesional mexicano.

* A partir del jueves 30 de abril, un total de 144 jugadoras intentarán apoderarse del Riviera Maya Open at Mayakoba 2026, mismo que reparte una bolsa de 2.5 millones de dólares.

Nelly Korda es la número 1 del mundo y será parte tanto del Pro-am como del Riviera Maya Open at Mayakoba 2026.

BFG