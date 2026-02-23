De la indisciplina al orden: así transformó Efraín Juárez a Pumas en el Clausura 2026

Los Pumas de la UNAM han dado un giro importante en el Clausura 2026. No sólo mejoraron en resultados, también corrigieron uno de los principales señalamientos desde la llegada de Efraín Juárez: la indisciplina.

En torneos anteriores, el equipo auriazul fue duramente criticado por la cantidad de tarjetas amarillas y rojas, además de expulsiones en el cuerpo técnico. Hoy, el panorama es distinto en Ciudad Universitaria.

Clausura 2025: muchas tarjetas y expulsiones en el cuerpo técnico

Cuando Juárez tomó el mando en el Clausura 2025, dirigió de la Jornada 11 a la 17 (siete partidos). En ese lapso, Pumas acumuló 16 tarjetas:

12 amarillas

4 rojas

Un dato que llamó la atención fue que las cuatro expulsiones se repartieron entre el propio entrenador y sus auxiliares.

Apertura 2025: la indisciplina continuó

Para el Apertura 2025, la tendencia no mejoró. En las primeras siete jornadas, mismas que hoy sirven como parámetro comparativo, los universitarios registraron:

26 tarjetas totales

24 amarillas

2 rojas

Una de las rojas fue para el auxiliar técnico Luis Pérez y otra para el mediocampista Álvaro Angulo, reflejando que el problema no sólo estaba en la cancha, sino también en el banquillo.

Los jugadores de Pumas han controlado el tema de las tarjetas en el Clausura 2026 Pumas MX

Clausura 2026: cambio radical en Pumas

El discurso y los números ahora respaldan la transformación. En las primeras siete fechas del Clausura 2026, Pumas suma:

15 tarjetas totales

14 amarillas

1 roja

Es decir, 11 tarjetas menos respecto al mismo lapso del torneo anterior y una reducción considerable en expulsiones.

Multas internas y nuevo carácter de Juárez

Parte del cambio responde a una medida interna: el club implementó multas económicas para los jugadores que reciban tarjetas por conductas ajenas a acciones meramente futbolísticas. La directiva y el cuerpo técnico dejaron claro que no se tolerarán reclamos excesivos ni actitudes antideportivas.

Además, el propio Efraín Juárez ha modificado su comportamiento. A su llegada al futbol mexicano mostró un perfil explosivo: declaraciones altisonantes en conferencia, reclamos constantes desde el área técnica e incluso enfrentamientos con la porra.

Hoy se le observa más mesurado, con mayor control emocional y liderazgo desde la serenidad.

Efraín Juárez ha logrado mesurar su personalidad al momento de declarar en conferencias de prensa Edgar Berrios

Más disciplina, mejores resultados

La reducción de tarjetas no es un dato menor. Tener plantel completo jornada tras jornada le ha permitido a Pumas competir con mayor estabilidad y mantener una línea ascendente en el torneo.

En el Clausura 2026, los universitarios no sólo juegan mejor: también se comportan mejor. Y en el futbol moderno, la disciplina también suma puntos.