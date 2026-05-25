Presidente de Pumas promete el título, pero no asegura a Efraín Juárez

La afición de Pumas vivió semanas de ilusión desbordada ante la posibilidad de conquistar la tan ansiada octava estrella en el Clausura 2026. Llenos de emoción y con el Estadio Olímpico Universitario como fortaleza, jugadores y cuerpo técnico soñaron con levantar el trofeo ante su gente.

Sin embargo, la hazaña no se concretó. Ante Cruz Azul, Pumas dejó todo en la cancha pero cayó en la Final, dejando un sabor agridulce en la comunidad universitaria.

Efraín Juárez tras la ceremonia de premiación al recoger su medalla como subcampeón. Mexsport

El mensaje del presidente de Pumas tras la derrota

Tras el duro golpe, el Dr. Luis Raúl González, presidente de Pumas, salió a dar la cara mediante un video difundido en las redes sociales del club.

El Dr. afirmó que dolió, como aficionado de Pumas, el haber perdido una Final, sin embargo, reconoció que hay que sentir orgullo por el equipo ya que llegaron hasta las instancias finales.

Ayer no conseguimos el objetivo que todos queríamos y sabemos perfectamente que eso duele. Perder una Final duele en esta institución y duele en todos los millones de aficionados que acompañan a Pumas... Hoy queremos dar la cara, porque en Pumas entendemos algo con claridad: llegar a una Final tiene mérito, pero no alcanza”, señaló.

Efraín Juárez solamente suma 1 partido ganado en Liguilla de 9 disputados. Mexsport

De igual manera, Raúl González agradeció a toda la afición que se dio cita en el Olímpico Universitario toda la temporada para apoyar al equipo, aunque no se pudo obtener el título.

Hoy estamos en deuda con la afición que creyó, con quienes llenaron el estadio y acompañaron cada partido, con una comunidad universitaria que espera de este club alcanzar ese objetivo. Pero también creemos que el dolor de ayer no debe impedir reconocer el enorme trabajo que hay detrás de este equipo”, comentó.

Presidente de Pumas no asegura continuidad de Efraín Juárez

En las últimas horas, el nombre de Efraín Juárez ha estado sonando mucho, sobre todo porque se rumorea que podría dejar al equipo. Ante ello, durante su mensaje, el presidente de Pumas no aseguró que el mexicano se mantenga como entrenador para la próxima campaña.

Por eso, desde hoy mismo comenzamos a delinear lo que viene para el Apertura 2026, entendiendo que el calendario nos dará tiempo valioso para planear con inteligencia, evaluar y tomar las decisiones que este proyecto necesita”, sentenció.

Efraín Juárez está a un paso del título con Pumas Mexsport

El futuro de Efraín Juárez, en el aire

A pesar del gran torneo que realizó Efraín Juárez, llevando a los Pumas a la disputa por el título, su futuro no está definido y crecen los rumores sobre una posible salida.

Diversos reportes indican que Juárez cuenta con ofertas atractivas desde Europa y MLS, mismas que lo hacen dudar sobre su permanencia en Cantera.