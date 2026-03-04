La joya del América se va: Diego Reyes deja Coapa para fichar con un gigante de Sudamérica

América confirmó la cesión a préstamo del joven delantero Diego Reyes Costilla al Flamengo de Brasil. A través de su cuenta oficial en X, las Águilas publicaron un emotivo mensaje acompañado de una imagen del jugador, despidiéndolo con gratitud y mejores deseos: "Diego Reyes será cedido a préstamo a Flamengo. ¡Mucho éxito en este nuevo reto!".

Diego Reyes, de apenas 18 años, representa una de las promesas más destacadas de las fuerzas básicas del América. Surgido de la cantera de Coapa, hizo su debut en el primer equipo el 6 de julio de 2024 durante el Apertura de ese año, convirtiéndose en el segundo canterano más joven en estrenarse en torneos cortos de la Liga MX, con 16 años y 307 días, solo por detrás de Diego Lainez. Desde entonces, ha mostrado un gran potencial como delantero versátil y goleador en categorías juveniles, además de ser parte de la Selección Mexicana Sub 18 y Sub 20.

La operación se pactó como un préstamo hasta el 31 de diciembre de 2026, con una opción de compra a favor del Flamengo. El joven viajó a Río de Janeiro para realizar los exámenes médicos y firmar el contrato, integrándose inicialmente al equipo Sub 20 del Mengao, aunque con posibilidades de ser considerado para el primer equipo si destaca en la competitiva liga brasileña.

Este movimiento llega en un momento clave para Reyes, quien buscaba mayor continuidad y minutos que el primer equipo americanista —dirigido por André Jardine— no podía garantizarle en el corto plazo debido a la alta competencia en el plantel. El Brasileirao, uno de los torneos más exigentes y talentosos del continente, representa un escenario ideal para su desarrollo: foguearse contra rivales de élite, adaptarse a un futbol de alta intensidad y ganar experiencia internacional.

Para el América, la salida temporal de su joya es un paso estratégico en la política de exportación de talentos. Aunque genera debate entre aficionados —algunos ven la opción de compra como un riesgo de perderlo definitivamente—, el préstamo permite al club mantener control sobre sus derechos federativos mientras el jugador crece en un entorno de primer nivel.

Diego Reyes se convierte así en el primer mexicano en llegar al Flamengo, un club histórico con millones de seguidores y un palmarés impresionante en Sudamérica.