Miguel Layún paga cirugía de futbolista mexicana abandonada por su club en Albania

Claudia Cid futbolista mexicana que sufrió ruptura de ligamento cruzado y menisco en Albania mientras jugaba para el KFF Vllaznia Shkodër y que fue abandonada por su club desde el mes de diciembre que se lesionó, dio a conocer la identidad del exfutbolista que la apoyó en semanas recientes ofreciéndose a pagar su cirugía.

El personaje en cuestión es Miguel Layún que en palabras de Claudia fue muy generoso y costeó todo lo concerniente a su operación, para que pudiera tratarse su rodilla lesionada, sin pedir nada a cambio.

Hay personas que cambian tu historia, hace unas semanas compartí mi situación, mi lesión de ligamento cruzado, la cirugía y la incertidumbre, pero algo que no esperaba pasó, Miguel Layún se puso en contacto conmigo a través de X, muy amablemente me escribió y me ofreció hacerse cargo de los principales cargos de la cirugía, sin reflectores, sin condiciones, simplemente como un gesto de apoyo”, expresó Cid en vídeo en sus redes sociales.

Claudia señaló que Layún también le presentó al médico Gerardo Meraz quien la estará operando y no le cobrará un solo peso.

Además, también me recomendó al doctor Gerardo Meraz quien también ofreció sus servicios sin ningún costo. La cirugía implica muchos gastos, honorarios, asistentes, materiales, hospital, pero gracias a ellos hoy puedo operarme con tranquilidad. También quiero agradecer al doctor Francisco Marbán quien estará a cargo de mi rehabilitación en Puebla y me acompañará en todo el proceso de recuperación”, manifestó.

Asimismo, Claudia confirmó que todos los boletos que puso a la venta para una rifa y poder generar ingresos para su operación, se han vendido y serán utilizados para llevar a cabo su rehabilitación de manera adecuada.