Jugadoras de Irán se niegan a cantar el himno mientras su país es bombardeado

Alejadas del sombrío ambiente bélico de su país, las jugadoras de Irán se aprestaron para salir a defender a su país en la Copa Asiática en su partido ante Corea del Sur, una potencia en estas lides.

No tienen nada en las manos más que el escudo y los colores de su bandera. Al momento del himno, las chicas permancieron en silencio lo mismo que la entrenadora Marziyeh Jafari, aunque algunas ayudantes del staff técnico sí que lo entonaron.

La Copa Asiática se juega en Australia, muy lejos de las bombas y del caos que ha provocado el conflicto interminable entre Estados Unidos e Irán. Antes del juego, la entrenadora se negó a dar cualquier versión u opinión de lo que está sucediendo.

A pesar de los porblemas las jugadoras se han trasladado hasta Asutralia con la preocupación algunas de sus familias. Perdieron en el debut 3-0, no precisamente por tener la cabeza en otro lado, sino porque Corea del Sur es mejor equipo.

La capitana Zahra Ghanabri puso el ejemplo al resto de sus compañeras. Todas con el hiyab en la cabeza, pero con la intención de no cantar el himno por no esta conformes con el gobierno actual.

La muerte del líder supremo, el Ayatola Ali Jamenei crespó el ánimo de las jugadoras, que de cualquier forma se negaron a dar declaraciones sobre el asunto.

Tras el himno, algunas jugadoras sonrieron, lo mismo que la entrenadora. Ellas sólo quieren pensar por ahora en el futbol y en tratar de hacer una digna representación en la copa asiática femenina.

Irán pone todo al servicio del esfuerzo. Tienen pocas opciones de ganar a pesar de contar con una buena portera, Maryam Yektaei, que sacó muchas pelotas de gol.

Jugadoras de Irán. Captura de pantalla

Ahora, tras el debut, les queda participar ante la local Australia y Filipinas, no con el deseo de ganar este torneo, sino de al menos pasar a cuartos de final para asegurar un sitio en el Mundial de Brasil 2027.