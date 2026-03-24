Cristiano Ronaldo se reúne con la selección de Portugal y manda mensaje antes del partido con México

Aunque su ausencia en la cancha del Estadio Azteca para el partido ante México es un hecho, Cristiano Ronaldo sigue siendo el centro de atención para los medios a unos días del partido y ahora han surgido dos temas: el primero es la concentración por un instante con el equipo de Portugal, pero también un mensaje en redes sociales referente a la lesión de cara al Mundial 2026.

A través de su cuenta de Instagram, el capitán luso compartió imágenes de su rutina de rehabilitación desde su gimnasio personal en Madrid, ciudad a la que se trasladó para su recuperación.

Con la frase "Mejorando cada día", el delantero dejó claro que está trabajando de cara a su regreso a la liga de Arabia Saudita, pero también para estar listo para lo que será su último Mundial y donde espera liderar a Portugal para llegar hasta la final.

¿Qué sucedió con Cristiano y cuándo se espera que esté de regreso?

La baja de Ronaldo se originó a finales de febrero durante un encuentro con el Al Nassr en la liga saudí. Un problema en el tendón de la corva obligó al seleccionador Roberto Martínez a dejarlo fuera de esta Fecha FIFA para evitar riesgos innecesarios. Sin embargo, Martínez ha sido enfático en que el lugar de Cristiano para la cita mundialista de este verano no corre peligro.

El entrenador del Al-Nassr, Jorge Jesús, ha marcado el 3 de abril como la fecha tentativa para su regreso a las canchas.

Compromisos comerciales: El motivo de su presencia en el búnker de Portugal

A diferencia de lo que se pensaba, Cristiano sí se ha reunido en la concentración de la selección de Portugal en Lisboa a pesar de estar oficialmente "fuera" por lesión. Esto generó una ola de rumores sobre una posible participación de último minuto ante México, pero la realidad es estrictamente comercial y logística.

Cristiano se reunió con sus compañeros para cumplir con las sesiones de fotografía y video de los nuevos uniformes que Portugal vestirá en el Mundial 2026. Al ser la figura más icónica de la marca que viste a la selección, su presencia era indispensable para el lanzamiento global de los jerseys. Tras finalizar estos compromisos de marketing regresó a su búnker personal en Madrid.