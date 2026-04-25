¡Lo que faltaba! El Real Madrid está en camino a hacerle pasillo al FC Barcelona en el Clásico

El FC Barcelona acumula 85 puntos en la cima de LaLiga tras vencer 0-2 al Getafe en el Coliseum, resultado que amplía a 11 puntos la ventaja sobre el Real Madrid a falta de cinco jornadas para el final del calendario. La aritmética abre ahora un escenario que el madridismo teme: que los blancos se vean obligados por la tradición a rendir pasillo de campeón al eterno rival en el Clásico del 10 de mayo en el Spotify Camp Nou.

Para que ese escenario se materialice, el Barcelona debe llegar al Clásico con al menos 13 puntos de ventaja, una diferencia matemáticamente insuperable en las cuatro jornadas restantes después del encuentro. La jornada previa al Clásico es la última oportunidad del Real Madrid para evitar la imagen más temida de la temporada.

La combinación de resultados que desencadenaría el pasillo es concreta: el Barcelona visita el 2 de mayo al Osasuna en El Sadar y el Real Madrid se mide ese mismo fin de semana al Espanyol en Cornellá el 3 de mayo. Si el Barça gana en Pamplona y el Madrid no suma los tres puntos, la diferencia escalaría a 13 o 14 puntos y el título culé quedaría certificado antes del duelo directo, con la obligación protocolar de los blancos de formar el pasillo.

Si el Barcelona logra saldar con victoria ese compromiso y el Real Madrid falla, los culés se proclamarían campeones en la jornada 34, es decir, el fin de semana del 2 y 3 de mayo, sin necesidad de esperar al Clásico.

El FC Barcelona está en camino a consumar el bicampeonato en La Liga luego del desastre de campaña que ha protagonizado el Real Madrid. AFP

El escenario que salvaría al Madrid es el inverso: ganar al Espanyol y que el Barcelona no pase del empate o pierda ante Osasuna. En ese caso, la diferencia se reduciría a 10 puntos y el título podría decidirse en el propio Clásico sobre el terreno de juego, privando a los culés del pasillo y manteniendo viva la opción matemática blanca.

El punto de partida de esta cuenta regresiva fue el empate del Real Madrid 1-1 ante el Betis en La Cartuja el viernes, con gol de Héctor Bellerín en el minuto 90+4. Con 33 partidos jugados, la diferencia era de 8 puntos antes de que el Barcelona ganara en Getafe, ampliándola a los actuales 11.

Los azulgrana están muy cerca de superar los 88 puntos que necesitaron la temporada pasada para proclamarse campeones y encadenan ya ocho victorias en LaLiga. El equipo de Hansi Flick afronta la recta final sin Lamine Yamal ni Raphinha por lesión, pero con una ventaja que hace casi imposible que el título se escape del Camp Nou.

Tras el empate en La Cartuja, el Real Madrid afronta sus dos últimos compromisos fuera de casa antes del cierre en el Bernabéu: el Espanyol el 3 de mayo y el Barcelona el 10 de mayo. Una doble salida que puede terminar de sepultar las aspiraciones de un club con 36 títulos de liga, el más laureado de la historia de LaLiga, ante la posibilidad de protagonizar la imagen más dura de la temporada.