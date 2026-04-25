Xavi Simons se lesiona con Tottenham: ¿Se pierde el Mundial 2026 con Países Bajos?

La recta final de la temporada en la Primera División del futbol inglés encendió las alarmas en torno a Xavi Simons, quien sufrió una lesión durante un partido con el Tottenham Hotspur que podría comprometer su participación en el Mundial 2026.

El incidente ocurrió en duelo de la Jornada 34 de la Premier League ante el Wolverhampton Wanderers, cuando el mediocampista neerlandés realizó un mal apoyo con la pierna derecha en una jugada aparentemente inofensiva, quedando tendido sobre el césped.

Simons no pudo continuar en el encuentro y, tras varios minutos de atención médica, abandonó el terreno de juego visiblemente afectado, generando preocupación tanto en su club como en la Selección de Países Bajos.

Simons estaría en duda para participar con Países Bajos en el próximo Mundial Action Images via Reuters

A pocas semanas del arranque del Mundial 2026, la incertidumbre sobre su estado físico es alta, ya que aún no existe un parte médico oficial. No obstante, la gravedad de la acción y la reacción del jugador hacen temer una lesión de consideración que podría dejarlo fuera del torneo o mermar su rendimiento.

Para la selección neerlandesa, una posible baja de Simons representaría un golpe sensible, ya que es una de sus principales armas ofensivas gracias a su desequilibrio y versatilidad. Su evolución en los próximos días será clave para definir si llegará en condiciones óptimas a la Copa del Mundo.