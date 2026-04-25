Swiatek se retira del Abierto de Madrid por enfermedad y deja paso a Ann Li

Iga Swiatek se retiró este sábado del Abierto de Madrid por una enfermedad no especificada durante su partido de dieciseisavos de final ante la estadunidense Ann Li.

Li obtuvo la victoria por retirada con un parcial de 7-6 (4), 2-6 y 3-0 a favor, cuando la polaca decidió abandonar el encuentro. La número 34 del mundo logró así la segunda victoria de su carrera ante una rival ubicada entre las diez mejores del ranking mundial.

Swiatek, cuarta en el ranking de la WTA y campeona del torneo madrileño en 2024, solicitó una pausa médica cuando perdía 2-0 en el set decisivo. La tenista polaca regresó a la cancha tras recibir atención, pero optó por no continuar después de que Li mantuviera su servicio y ampliara la desventaja.

La estrella de Raszyn, que llegaba al torneo como una de las principales favoritas al título, había debutado el jueves en la segunda ronda con una sólida victoria en sets corridos ante la ucraniana Daria Snigur, sin mostrar señal alguna de las molestias físicas que la sacaron del cuadro 48 horas después.

La retirada de Swiatek representa un golpe importante para el Mutua Madrid Open, que pierde a una de sus figuras más destacadas en la fase de octavos. La polaca acumulaba un historial sobresaliente en la capital española, donde se había consolidado como una de las jugadoras más dominantes sobre la superficie de tierra batida.

La beneficiada es Ann Li, quien con 25 años y desde el puesto 34 del ranking, da uno de los saltos más significativos de su carrera al avanzar a octavos de final de un Masters 1000. La tenista de Filadelfia, Pensilvania, enfrentará en la siguiente ronda a la canadiense Leylah Fernandez.

La organización del torneo no detalló la naturaleza de la dolencia de Swiatek ni ofreció un pronóstico sobre su participación en los próximos torneos de la temporada de tierra, que incluye el Internazionali BNL d'Italia en Roma y, sobre todo, Roland Garros, donde la polaca ha conquistado cuatro de sus cinco títulos de Grand Slam.