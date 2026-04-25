Arsenal vence al Newcastle y presiona al Manchester City en la Premier League

El Arsenal consiguió una victoria clave en su lucha por el título de la Premier League tras imponerse 1-0 al Newcastle United, resultado que le permitió recuperar momentáneamente el liderato con 73 puntos y presionar directamente al Manchester City.

El conjunto londinense, dirigido por Mikel Arteta, respondió en un momento clave de la temporada, donde cada punto resulta decisivo en la pelea por el campeonato. El partido se definió muy temprano, con el gol de Eberechi Eze al minuto 9, suficiente para sentenciar el encuentro.

Arsenal llegó a 73 puntos y es líder de la Premier League de manera momentánea Action Images via Reuters

A partir de ahí, el Arsenal supo gestionar la ventaja, manteniendo el control del juego ante un Newcastle que intentó reaccionar, pero sin claridad suficiente para igualar el marcador.

Con este triunfo, los ‘Gunners’ no solo suman tres puntos vitales, sino que también envían un mensaje directo al Manchester City: la pelea por el título sigue abierta y al rojo vivo. La presión aumenta en ambos equipos en una de las carreras más cerradas de los últimos años en el futbol inglés.

En la recta final del torneo, la regularidad será clave. Arsenal y Manchester City mantienen un nivel alto, lo que anticipa un cierre de temporada intenso y con un desenlace aún completamente incierto.