Bombazo de Florentino Pérez: "El martes haré el fichaje más caro de la historia del Real Madrid"

Florentino Pérez entró al estudio de Iker Jiménez con una declaración que sacudió los cimientos del mercado de fichajes europeo. El presidente y candidato a la reelección del Real Madrid anunció en el programa Horizonte, que el próximo martes presentará una oferta sin precedentes en la historia de la entidad blanca.

El martes voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador, que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. 150 millones, por lo menos", declaró Pérez ante las cámaras, dinamitando la campaña electoral a solo tres días de las votaciones del domingo 7 de junio.

Pistas del nuevo Galáctico: ¿Quién es el elegido?

El mandatario blanco prefirió no revelar el nombre del futbolista, pero sí construyó un perfil con pistas muy nítidas que acotaron las opciones. Descartó explícitamente a Olise, a Doku y aclaró que el objetivo juega "de la media para adelante". Además, confirmó que el jugador no milita en la Premier League, lo que elimina automáticamente a Erling Haaland de la ecuación. Las especulaciones en el entorno madridista apuntan a figuras de la Champions continental como Vitinha o João Neves.

Lo que sí quedó claro es la dimensión histórica de la operación, situándola al nivel de los galácticos que definieron su primer mandato: Kaká y Cristiano Ronaldo.

El dardo letal a Enrique Riquelme: "Es un farol"

La entrevista sirvió también para un durísimo ataque político. El día anterior, su rival Enrique Riquelme había prometido en El Hormiguero que ficharía a Haaland. Sin embargo, el entorno del noruego tardó pocas horas en desmentirlo.

Florentino Pérez no desaprovechó la oportunidad para rematar: "Todos lo han desmentido. El padre, el representante, el club y todo el mundo. Debe ser que es un farol. Por eso he venido yo a defender al Madrid. No quiero gente que desestabilice".

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El top 4 de los fichajes más caros del Real Madrid

Si la oferta del martes supera la barrera de los 150 millones de euros, pulverizará los registros históricos del club:

Eden Hazard (2019): 115 millones de euros. Jude Bellingham (2023): 103 millones fijos (más 30 en variables). Gareth Bale (2013): 101 millones de euros. Cristiano Ronaldo (2009): 96 millones de euros.

El histórico dirigente blanco está listo para firmar el mayor desembolso en los 124 años de vida del club. El martes comenzará la nueva era.