¡BOMBAZO! Riquelme promete fichar a Haaland si gana las elecciones del Real Madrid

¡Estalló la guerra por la presidencia blanca! Enrique Riquelme intensificó su campaña electoral a solo cuatro días de los comicios del Real Madrid con una serie de promesas deportivas e institucionales de un calibre nunca antes visto. El candidato, único rival de Florentino Pérez en las elecciones del 7 de junio, eligió el plató de El Hormiguero para soltar el bombazo definitivo de su proyecto.

Durante su aparición en televisión, Riquelme sacó una camiseta del Real Madrid con el dorsal 9 de Erling Haaland. Lo impactante no fue la prenda, sino que llegó acompañada de una escritura notarial, que garantiza el desembarco del delantero noruego del Manchester City en el Santiago Bernabéu si resulta vencedor en las urnas. La brutal apuesta llega en el mejor momento del escandinavo, quien registra 38 goles entre club y selección esta temporada.

Erling Haaland tiene un acuerdo con Enrique Riquelme de ser jugador del Real Madrid si gana las elecciones del domingo, de acuerdo al candidato. Reuters

El Súper Madrid de Riquelme: Haaland, Rodri y dos leyendas

El plan deportivo del empresario alicantino no se detiene en el androide noruego. Riquelme tiene claro el perfil de su plantilla y el organigrama institucional:Los pilares del proyecto electoral:

El motor de la Premier: Reitero el compromiso de que Rodri , mediocampista internacional con España, vestirá de blanco: “Si soy presidente, habrá un jugador de la selección española en el club”.

Reitero el compromiso de que , mediocampista internacional con España, vestirá de blanco: El regreso del 'Ángel': Confirmó en la Cadena SER que Raúl González Blanco será el director deportivo del primer equipo.

Fuerzas básicas de época: Designó a Fernando Hierro como responsable de la cantera merengue, respaldado por su éxito previo en la Real Federación Española.

Florentino Pérez anunció a Mourinho

En el plano institucional, Riquelme puso una "línea roja": retó a Florentino Pérez a firmar ante notario que el Real Madrid jamás se venderá ni se convertirá en Sociedad Anónima.

Mientras el aspirante soltaba el bombazo de Haaland en televisión, Florentino Pérez contraatacó de inmediato en redes sociales, difundiendo un video que anunciaba el respaldo total de José Mourinho para ocupar el banquillo del Bernabéu.

Riquelme respondió al movimiento sin inmutarse: “He tenido a Mourinho en su tiempo, es un buen entrenador. Nuestro proyecto tiene un estilo completamente diferente. Yo tengo otro entrenador”.

La moneda está en el aire y el madridismo dictará sentencia este domingo.