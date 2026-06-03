"Entretenido, pero no es real": El entorno de Haaland rompe el silencio y deja muy mal a Riquelme

El supuesto bombazo electoral de Enrique Riquelme se desmoronó en un par de horas. Poco tiempo después de que el candidato a la presidencia del Real Madrid desplegara con orgullo en el plató de El Hormiguero una camiseta merengue con el dorsal 9 y el nombre de Erling Haaland, el influencer del mercado de fichajes, Fabrizio Romano, publicó en exclusiva la demoledora respuesta del entorno del delantero noruego: el acuerdo es completamente inexistente.

“Todo muy entretenido, pero no es verdad”, declararon en un comunicado exclusivo el padre del jugador, Alfie Haaland, y su agente, Rafaela Pimenta. Para rematar la dosis de realidad, agregaron un irónico mensaje: “Les deseamos lo mejor a ambos candidatos en las elecciones del Madrid”.

El show de televisión que terminó en un fiasco notarial

El desmentido cayó como un balde de agua fría justo después de la noche más intensa y mediática de la campaña electoral blanca. En televisión nacional, Riquelme había asegurado contar con un acta notarial que formalizaba el fichaje del crack del Manchester City:

Las promesas de Riquelme que quedaron en el aire:

Garantía económica: “Si no cumplo con mi promesa, me comprometo a devolver el importe de la cuota al cien por cien de todos los socios” , declaró el empresario ante millones de espectadores.

, declaró el empresario ante millones de espectadores. Garantía económica: “Si no cumplo con mi promesa, me comprometo a devolver el importe de la cuota al cien por cien de todos los socios” , declaró el empresario ante millones de espectadores.

, declaró el empresario ante millones de espectadores. Discurso de confianza: El alicantino basó su estrategia en la honestidad: “No puedo pedir confianza a los socios si no soy el primero que confía”.

Sin embargo, el delantero de moda en Europa, que mantiene contrato vigente con el Manchester City hasta 2034 y registra 38 goles esta campaña, jamás fue consultado. La jugada funcionó como un agresivo golpe mediático de marketing político —comparable para algunos analistas con el histórico fichaje de Luís Figo por Florentino Pérez en el año 2000—, pero el fuego fue apagado de inmediato por los representantes del atacante.

Florentino Pérez y la estocada final con Mourinho

Por si el portazo del entorno de Haaland no fuera suficiente, la campaña del actual presidente, Florentino Pérez, reaccionó esa misma noche de forma quirúrgica. Difundieron un video viral donde José Mourinho, posando con una prenda del Real Madrid, pronunció un simple e imponente “sí” para confirmar su regreso al banquillo del Santiago Bernabéu en caso de que Pérez sea reelegido este domingo 7 de junio.

El esperado duelo de promesas electorales quedó sentenciado con una sola frase del bando de Haaland. En la carrera por el trono de Chamartín, la realidad llegó mucho antes que el silbatazo final.