¡Caos en Nueva York! Disturbios en Manhattan tras la derrota de Knicks; Trump estuvo en el Garden

La locura por el basquetbol se transformó en violencia urbana en el corazón de Manhattan. En la noche del lunes, tras la derrota de los New York Knicks 115-111 ante los San Antonio Spurs en el Juego 3 de las Finales de la NBA 2026, las calles de la Gran Manzana se convirtieron en el escenario de graves disturbios que empañaron la fiebre deportiva de una ciudad que busca romper una sequía de 53 años sin campeonatos.

Caos en Bryant Park y el factor Donald Trump

Los incidentes más graves ocurrieron en Bryant Park. Originalmente, la tradicional watch party gratuita se realiza frente a la arena, pero la asistencia del presidente Donald Trump al Madison Square Garden obligó a mudar el evento a unas pocas manzanas de distancia. La zona asignada tenía una capacidad límite para 5,000 personas con registro previo, pero la multitud superó por completo el aforo y colapsó la famosa Calle 42.

El saldo oficial de los disturbios tras el partido de la NBA incluye:

21 personas detenidas por vandalismo y alteración del orden público.

por vandalismo y alteración del orden público. 5 policías heridos en enfrentamientos directos.

en enfrentamientos directos. Destrozos masivos en el mobiliario urbano y vehículos civiles.

San Antonio frena la racha histórica en las Finales NBA 2026

Los Spurs cortaron de raíz una racha de 13 victorias de los Knicks en esta postemporada, la segunda más larga en toda la historia de la liga. Aunque la serie por el trofeo Larry O'Brien todavía favorece a Nueva York 2-1, el fantasma de las Finales de 1999 —donde los texanos amargaron a los neoyorquinos— volvió a aparecer.

Juego 4 de las Finales NBA 2026: dónde y cuándo ver Spurs vs. Knicks

El camino al campeonato continúa de inmediato. El Juego 4 de las Finales de la NBA 2026 se disputará este miércoles 11 de junio en el mítico recinto neoyorquino, donde los locales buscarán ponerse a un solo triunfo de la gloria y calmar los ánimos de su apasionada afición.

Para los aficionados en México, la transmisión en directo comenzará a las 18:30 horas (tiempo del centro). Las opciones para seguir las acciones en televisión y plataformas digitales de streaming son las siguientes: