Los reyes vuelven a México: El emotivo homenaje a Pelé y Maradona en la apertura del Mundial 2026

Existe un templo en el mundo donde Pelé y Diego Armando Maradona alcanzaron la gloria eterna al levantar la Copa del Mundo. Cuando el ahora flamante Estadio Ciudad de México se llamaba Estadio Azteca, el legendario brasileño y el argentino dejaron momentos inolvidables, que ahora volverán a cobrar vida cuando ambos ocupen un sitio especial como homenaje durante la ceremonia de inauguración del Mundial 2026.

Este jueves 11 de junio, el Coloso de Santa Ursula, rebautizado ya dos veces desde su reinauguración como Estadio Banorte y desde que FIFA asumió su control como Estadio Ciudad de México, abrirá sus puertas por tercera vez en la historia para dar inicio a una justa mundialista y, antes del pitazo inicial, rendirá un emotivo tributo a las dos leyendas más grandes del futbol.

Homenaje a los reyes del Estadio Ciudad de México

La FIFA confirmó que la ceremonia inaugural del Mundial 2026 incluirá un magno homenaje a Maradona, el gran protagonista de la conquista de Argentina en 1986. Al mismo tiempo, el organismo reconocerá a Pelé y a la mítica selección de Brasil de 1970, que deslumbró al planeta al conquistar el tricampeonato en la capital mexicana tras vencer a Italia.

El peso histórico del recinto es incomparable. El Estadio Ciudad de México será el primero en ser anfitrión de los juegos de apertura de tres Copas del Mundo. En su césped, el astro brasileño desplegó un futbol de antología en 1970, y 16 años después, el 'Pelusa' ejecutó en 1986 el Gol del Siglo ante Inglaterra antes de coronarse contra Alemania Federal.

Esta será la primera apertura mundialista sin la presencia física de Pelé, fallecido el 29 de diciembre de 2022. En su memoria, acudirán figuras de aquella época como Roberto Rivellino, además del italiano Gianni Rivera, subcampeón en 1970.

Música, estrellas y tres inauguraciones inéditas

El espectáculo musical estará encabezado por Shakira, quien interpretará Dai Dai, la canción oficial del torneo, cuya letra menciona a los propios Pelé y Maradona, junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé.

El elenco musical de la apertura:

Internacionales: Shakira , Burna Boy , Danny Ocean , J Balvin y Tyla.

, , , y Elenco mexicano: Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná.

El evento en México iniciará 90 minutos antes del partido entre México y Sudáfrica (las puertas abrirán cuatro horas antes) y será la primera de tres ceremonias producidas por Marco Balich.

Las siguientes aperturas se realizarán el 12 de junio en Toronto, Canadá (con Michael Bublé y Alanis Morissette), y posteriormente en Los Ángeles, Estados Unidos, consolidando un arranque de torneo sin precedentes en la historia de los Mundiales de furtbol.