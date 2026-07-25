México conquista dos oros en el poomsae de Santo Domingo

William Arroyo y Cecilia Lee encabezaron una de las jornadas más exitosas para México en el taekwondo poomsae de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al combinar dos medallas de oro y una de plata entre las competencias individuales y la prueba de parejas mixtas. La actuación de ambos confirmó el buen momento que vive la disciplina y permitió que la delegación nacional sumara nuevas preseas en el certamen regional.

El primero en subir a lo más alto del podio fue William Arroyo, quien se proclamó campeón en la modalidad individual varonil luego de recibir una calificación de 8.820 puntos, la más alta de la competencia. Su rutina destacó por la precisión técnica, el equilibrio y la limpieza en cada uno de sus movimientos, suficientes para imponerse al resto de los competidores y entregar una nueva medalla de oro para México.

Más tarde fue el turno de Cecilia Lee, quien volvió a demostrar por qué es una de las principales exponentes del poomsae mexicano al quedarse con la medalla de plata en la prueba individual femenil. La taekwondoína regiomontana obtuvo 8.390 puntos, resultado que le permitió subir al podio tras una ejecución sólida y consistente frente a los jueces.

El oro llegó en parejas mixtas

Después de sus actuaciones individuales, ambos atletas volvieron al tatami para competir en la modalidad de parejas mixtas, una prueba que exige un alto nivel de sincronía, coordinación y precisión entre los dos integrantes.

Lejos de resentir el desgaste de las competencias previas, Arroyo y Lee ofrecieron una rutina de gran nivel, ejecutada con seguridad y excelente coordinación, que les permitió conquistar la medalla de oro y completar una sobresaliente jornada para la delegación mexicana.

El título en parejas mixtas representó el segundo oro del día para la dupla y confirmó la química que ambos han construido a lo largo de varios años de trabajo y competencias internacionales, una sociedad que volvió a reflejarse sobre el tatami con una ejecución prácticamente impecable.

Con el oro individual de William Arroyo, la plata individual de Cecilia Lee y el campeonato en parejas mixtas, México reafirmó su protagonismo dentro del poomsae en la región y mantuvo la cosecha de medallas en Santo Domingo 2026.

Tras su destacada actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ambos taekwondoínes pondrán ahora la mira en el Campeonato Mundial de Poomsae, que se celebrará en Corea del Sur, donde buscarán trasladar este buen momento al escenario más importante de la especialidad y seguir consolidando a México entre las principales potencias internacionales del poomsae.