¡Guerra en X! El Atlético destroza al Real Madrid con burlas y un comunicado lleno de veneno

El derbi madrileño se ha trasladado a las redes sociales con una agresividad nunca antes vista. Este martes, el Real Madrid emitió una nota institucional detallando su oferta histórica de 150 millones de euros por el delantero Julián Álvarez, asegurando que el Atlético de Madrid había rechazado la propuesta "agradeciéndola". Sin embargo, el club colchonero desmintió rotundamente esa versión con una campaña de demolición digital en la red social X (antes Twitter) que acumuló millones de impresiones en tiempo récord.

La burla viral que incendió las redes sociales

La primera respuesta de la cuenta oficial @Atleti fue un retuit directo al comunicado merengue, acompañado únicamente por cinco emojis de carcajadas. La burla explícita se convirtió en un fenómeno de masas de inmediato, alcanzando las siguientes métricas en menos de una hora:

14.4 millones de impresiones en la plataforma digital.

en la plataforma digital. 236,000 "me gusta" de los aficionados.

Minutos después, la directiva rojiblanca subió la apuesta al publicar su propio contra-comunicado titulado de forma irónica como "comunicado oficial con aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos", desglosando el texto del club blanco punto por punto con una acidez sin precedentes en el balompié español.

Los brutales dardos contra Florentino Pérez y la cantera

El primer ataque apuntó a la cúpula de Chamartín con una referencia al clip viral del Papa en su visita a España: "Se os cortó el video del Papa donde decía que también era del Atleti". No obstante, el golpe más demoledor llegó en el segundo apartado, destrozando la narrativa de diplomacia que intentó instalar el equipo de Florentino Pérez.

"Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada".

Esta demoledora frase sumó 7.7 millones de impresiones de forma inmediata. El tercer punto del club colchonero aclaró que ni siquiera se llegó a estudiar ni valorar la millonaria propuesta formal por 'La Araña'.

Para rematar la jornada, el Atlético incluyó una posdata letal respecto al polémico traspaso de futbolistas juveniles en las academias madrileñas: "Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de ‘robar’ jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, @realmadrid!". La tregua histórica se ha roto definitivamente en el entorno digital.