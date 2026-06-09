¡Redención o nuevo fiasco!: Los 12 del Tri que llevan la sombra de Qatar en el Mundial 2026

Cuando el Tri salte el jueves 11 de junio al césped del Estadio Ciudad de México bajo el control de la FIFA, lo hará con 12 de sus jugadores aún en el fresco recuerdo del estrepitoso fracaso del Mundial de Qatar 2022, cuando por primera ocasión desde la edición de Argentina 1978, la Selección Nacional quedó fuera en una fase de grupos.

El 30 de noviembre de 2022, en el Estadio Lusail de Qatar, Henry Martín y Luis Chávez celebraban con rabia dos goles ante Arabia Saudita mientras los teléfonos de millones de compatriotas actualizaban el dramático marcador del partido paralelo. Argentina vencía a Polonia, pero, la matemática no alcanzó. El Tri fue eliminado en la fase de grupos por primera vez en 44 años. Quedó la deuda deportiva para el conjunto completo dirigido por Gerardo 'Tata' Martino que ahora 12 tienen la oportunidad de saldar frente a sus aficionados.

Guillermo Ochoa acude al llamado a su sexto Mundial con la Selección Mexicana. Héctor López / Excélsior

Los 12 que cargan la marca de Qatar

Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Luis Romo, Orbelín Pineda, Luis Chávez, Alexis Vega y Roberto Alvarado vuelven a una Copa del Mundo con la marca de Qatar como letra escarlata en el pecho.

Javier Aguirre y la obsesión del quinto partido

Qatar rompió una racha positiva de siete participaciones consecutivas en los octavos de final. Para los 12 futbolistas que repiten en la convocatoria, el torneo de 2026 es la oportunidad para la redención con el cobijo del público mexicano.

Al frente del banquillo tricolor esta Javier Aguirre, un estratega que también arrastra sus propias cuentas pendientes con la historia del balompié nacional cuando se habla de Mundiales de futbol.

El Vasco asume su quinta experiencia mundialista —una como jugador en México 1986, otra como asistente en Estados Unidos 1994, y dos como director técnico en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010—, registrando el saldo invariable de haber disputado solo cuatro partidos en cada edición, sin poder atisbar jamás el mítico quinto encuentro.

El objetivo siempre fue romper la racha de caídas en octavos de final y, al no lograrlo en Sudáfrica, correspondía presentar la renuncia”.

​Javier Aguirre, director técnico del Tri.

La mezcla de experiencia y juventud sin cicatrices

Esa parte del Tri de las amarguras se diluye con el de la ilusión por lo nuevo que encarnan jugadores como el portero Raúl Rangel, quien, salvo una sorpresa mayúscula del Vasco, será el titular del Tri el jueves en la inauguración ante Sudáfrica. Brian Gutiérrez y Obed Vargas, que se inclinaron por jugar en el país de sus familiares y no en Estados Unidos, y los delanteros César Huerta y Armando González son otros jóvenes que hace cuatro años apoyaban como aficionados.

Un caso especial es el de Santiago Gimenez que está por jugar sus primeros minutos de un Mundial después de que fue uno de los últimos sacrificados de la lista del Tata Martino para Qatar 2022.

Santi no lleva esa marca escarlata de la eliminación en la fase grupos consigo, pero sí el dolor de haber quedado al margen de ser mundialista.

El guion ya está escrito

El guion de la redención mexicana ya está completamente escrito sobre la mesa. En la última Copa del Mundo, la eliminación matemática llegó porque el equipo dependía de sí mismo y no tuvo la capacidad de resolverlo. En este 2026, jugando como locales, el Tri no tiene margen para los pretextos.