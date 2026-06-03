Nico Paz lesionado: ¿Se pierde el Mundial la joven joya de la Selección de Argentina?

Máxima tensión en el búnker de la Selección Argentina. A las puertas de la gran cita mundialista, las alarmas se han encendido por completo tras confirmarse que Nico Paz, una de las apariciones más ilusionantes del combinado albiceleste, arrastra problemas físicos de gravedad que ponen en serio riesgo su participación en el torneo.

El actual mediocampista del Como 1907 de la Serie A italiana, que apunta a volver con el Real Madrid para el próximo curso, sufre una fuerte dolencia física que ha trastocado los planes del cuerpo técnico argentino. La evolución de su estado de salud será clave en las próximas horas para determinar si forma parte de la lista definitiva.

¿Qué lesión tiene Nico Paz y por qué es duda?

El talentoso volante creativo se encuentra bajo observación médica constante debido a un traumatismo severo. Las evaluaciones preliminares han encendido el pánico entre los aficionados y el cuerpo técnico por igual.Los detalles de la alarmante situación:

La zona afectada: El futbolista surgido del Real Madrid arrastra un fuerte golpe en la rodilla que le impide entrenar con normalidad.

El futbolista surgido del Real Madrid arrastra un que le impide entrenar con normalidad. El tiempo límite: Al tratarse de una molestia en una articulación compleja, el cuerpo médico no quiere arriesgar, y ahora mismo el jugador es seria duda para el Mundial.

Al tratarse de una molestia en una articulación compleja, y ahora mismo el jugador es seria duda para el Mundial. El impacto en el equipo: Paz se había ganado la consideración del cuerpo técnico gracias a su excelente presente en el futbol italiano, aportando frescura, visión y juego vertical de cara al recambio generacional.

Ante las versiones de medios españoles que señalan la gravedad de la situación, el influencer Fabrizio Romano publicó en sus redes sociales una frase que atribuyó a Nico Paz sobre su condición física:

Últimos días de recuperación. Realmente ansioso por comenzar”.

Emi Buendía, el Plan B de emergencia en la albiceleste

Ante la posibilidad real de que el joven mediocampista del Como 1907 no logre recuperarse a tiempo, la directiva técnica ya se encuentra analizando alternativas de urgencia en el mercado de jugadores elegibles.

El nombre que ha tomado un enorme peso en las últimas horas como sustituto directo es Emi Buendía. El futbolista del Aston Villa, de gran presente en la Premier League inglesa, aparece como la opción prioritaria gracias a su experiencia internacional y su perfil polivalente en tres cuartos de cancha.

El cuerpo técnico esperará a Nico Paz hasta el último minuto permitido por el reglamento de la FIFA. No obstante, el panorama actual es complejo y la "Alarma Nico Paz" mantiene en vilo a todo un país que sueña con ver a su selección con el plantel completo.