México es protagonista en el Draft de la NFL mientras espera el regreso de la liga en diciembre

México se convirtió este sábado en uno de los actores más visibles de la tercera jornada del Draft 2026 de la NFL, celebrado en Pittsburgh por primera vez desde 1948, cuando Arizona Cardinals y Houston Texans anunciaron selecciones desde la Ciudad de México y Monterrey, mientras que otras personalidades lo hicieron en la sede portando la bandera tricolor y mensajes directos a la afición del país con la mayor base de seguidores de la liga fuera de Estados Unidos.

Los Las Vegas Raiders y los Houston Texans, dos de los equipos con mayor presencia en el mercado nacional, estuvieron entre las franquicias que integraron a México en su protocolo de selección durante el día final del reclutamiento.

Los Raiders cerraron un Draft en el que eligieron al quarterback Fernando Mendoza de Indiana con la primera selección global, mientras que los Texans utilizaron el pick 26 de la primera ronda para seleccionar al guardia Keylan Rutledge de Georgia Tech, y ambos equipos continuaron construyendo su plantilla en las rondas finales del sábado con guiños explícitos al mercado mexicano cuando eligieron aficionados con raíces mexicanas para hacer los anuncios frente a los aficionados de todos los equipos en Pittsburgh.

La presencia de México en el Draft no fue un gesto aislado. Llegó en un año especialmente cargado de significado para la relación entre la NFL y el país. El comisionado Roger Goodell confirmó en febrero que la liga regresará a la Ciudad de México para disputar partidos de temporada regular durante los próximos tres años en el Estadio Banorte, a partir de esta temporada 2026. Los San Francisco 49ers serán el equipo local en ese primer partido de regreso, como parte del compromiso de tres años de la NFL para jugar en territorio mexicano.

El encuentro se realizará en el Estadio Banorte durante diciembre, según confirmó Goodell. El recinto, históricamente conocido como Estadio Azteca, reabrió sus puertas en marzo tras casi dos años de remodelación y una inversión cercana a los 300 millones de dólares, y será la sede del partido inaugural del Mundial 2026 el 11 de junio.

La edición 91 del Draft concluyó este sábado con 257 selecciones repartidas en siete rondas. El evento regresó a Pittsburgh, con actividades en el Acrisure Stadium y el Point State Park. Para México, sin embargo, el verdadero partido está programado para diciembre: la NFL vuelve al Estadio Banorte cuatro años después de su última visita, cuando los 49ers vencieron 38-10 a los Cardinals en el que entonces se llamaba Estadio Azteca.