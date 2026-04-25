Enrique Borja da lección de humildad a la Selección Mexicana 

Portar la camiseta de la Selección Mexicana es un privilegio que la leyenda Enrique Borja defiende a capa y espada. Orgulloso se acuerda de sus llamados como Tricolor, una sensación que por momentos han perdido las últimas generaciones mundialistas.

"Es tener esa oportunidad de representar a nuestro país y representarlos a cada uno de ustedes, sabíamos que teníamos una gran responsabilidad, la Selección es la que nos escoge, no nosotros a México, es importante que tengan ese conocimiento y que lo tengan con su familia, que se sientan orgullosos de ser mexicanos, así nos sentimos nosotros”, destacó el exfutbolista y dos veces mundialista (Inglaterra 1966 y México 1970).

El histórico goleador fue uno de los invitados de honor en el lanzamiento de la campaña 'Juega México' de Jumex, en el Parque Bicentenario de la CDMX, donde hizo valer dicha humildad al dejarse consentir por decenas de aficionados. Incluso, en su turno con el micrófono, evocó su gol en Wembley contra la Selección de Francia (1-1), ronda de grupos en el Mundial de Inglaterra 1966.

Además de Enrique Borja y Manuel Negrete, los exfutbolistas Oribe Peralta y Jared Borgetti fueron parte del lanzamiento de la campaña "Juega México". Christian Mendoza/Excélsior

Entre anécdotas y autógrafos para los entusiastas fans, a Enrique Borja se le unió otro legendario del futbol mexicano, Manuel Negrete.

"Qué emoción de ver a Enrique, era mi ídolo de chiquito y me encantaba el futbol, ver anotar a Enrique en el Mundial 66", recordó con emoción Negrete.

A pesar de las dudas que ha generado el Tricolor tras el fracaso en Qatar 2022 y los irregulares resultados con selecciones de alto nivel durante el ciclo mundialista, Manuel Negrete exhortó a cerrar filas con apoyo incondicional para la justa mundialista de la FIFA que comienza este 11 de junio, en el Estadio Banorte (México vs Sudáfrica).

"Vivimos nuestra historia y nos emocionamos con los goles que llegamos a ver de Jared Borgetti y de Oribe Peralta, como aficionados debemos estar con México, en esta campaña me acuerdo de Jumex que ha estado en eventos importantes, por eso estamos contentos con esta campaña", añadió el exjugador de equipos como Pumas y América.