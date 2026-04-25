Salah sale lesionado ante Crystal Palace y pudo haber jugado su último partido con el Liverpool

Mohamed Salah pudo haber disputado este sábado su último partido con el Liverpool después de abandonar lesionado el campo de Anfield durante la victoria 3-1 ante el Crystal Palace, en la Premier League.

El delantero egipcio fue sustituido en el minuto 59 con lo que parecía ser un problema en el tendón de la corva, y aplaudió a la afición local mientras se retiraba al vestuario en lo que podría haber sido su despedida definitiva del estadio.

El entrenador del Liverpool, el neerlandés Arne Slot, reconoció tras el partido que desconoce el alcance real de la lesión y, por tanto, si Salah podrá volver a jugar antes del final de temporada. La última jornada de la Premier League está programada para el 24 de mayo.

Simplemente no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la temporada termina en cuatro semanas, así que no se van a jugar muchos partidos", declaró Slot en rueda de prensa. "Tenemos que esperar y ver cómo evoluciona su lesión y si puede volver a jugar."

El técnico ofreció, no obstante, un atisbo de optimismo respecto a la recuperación del delantero: "Lo que sí sé de Mo es que, a lo largo de todos estos años, ha cuidado tan bien su cuerpo que necesitará el mínimo tiempo requerido para recuperarse de una lesión."

La incertidumbre sobre su estado físico añade una capa emotiva a lo que ya era uno de los finales de temporada más cargados de simbolismo en la historia reciente del club inglés. Salah confirmó hace semanas que no renovará su contrato con el Liverpool al término de la presente campaña, poniendo fin a una relación de ocho años con el club que lo convirtió en uno de los delanteros más determinantes de su generación.

El egipcio Mo Salah abandonó el campo por su propio pie, brindando aplausos a los asistentes en todas las gradas sabiendo que estaba lesionado y pudo haber jugado por ultima ocasión ante ese pubico. AFP

La temporada, sin embargo, no ha estado exenta de tensiones. El internacional egipcio protagonizó un enfrentamiento público con Slot después de ser relegado del once titular en varios compromisos importantes, una situación que generó un ruido mediático inusual para un jugador de su perfil.

En lo estrictamente estadístico, Salah cierra su último año en la Premier League con apenas siete goles, su cifra más baja desde que llegó al club en 2017, una temporada que contrasta con las campañas históricas que lo consolidaron como una de las grandes figuras del futbol europeo.

Desde su llegada a Anfield procedente de la Roma por 36.9 millones de libras en el verano de 2017, Salah acumuló 257 goles con la camiseta red, ganó la Premier League, la UEFA Champions League y la Copa de la Liga, entre otros títulos, y se convirtió en el jugador africano más decisivo en la historia del fútbol inglés.

Si la lesión del sábado resulta ser grave, la imagen de Salah aplaudiendo a la grada de Anfield mientras abandonaba el campo en el minuto 59 quedará fijada como el último capítulo de una historia que comenzó hace ocho años y que la afición del Liverpool despedirá con la misma ovación con la que lo recibió.