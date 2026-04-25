PSG golea al Angers y está muy cerca del título de la Ligue 1

El Paris Saint-Germain dio un golpe de autoridad en la recta final de la Ligue 1 tras imponerse 0-3 al Angers SCO, consolidándose como líder con 69 puntos y siendo firme candidato al título.

El equipo dirigido por Luis Enrique dominó el encuentro de principio a fin, imponiendo condiciones desde los primeros minutos con posesión de balón, presión alta y constante generación de peligro ante una defensa que mostró debilidades.

Luis Enrique ha logrado hacer al PSG un equipo ganador dentro y fuera de Francia REUTERS

Tras abrir el marcador con gol de Kang-in Lee, el PSG mantuvo el control absoluto del partido, ampliando la ventaja con jugadas bien elaboradas y con una anotación más de Senny Mayulu, mostrando eficacia frente al arco rival, dejando sin capacidad de respuesta al Angers.

El gol que sentenció el 0-3 definitivo fue obra del defensa central brasileño, Lucas Beraldo, para firmar la victoria del conjunto parisino.

Incluso con un jugador menos en la recta final, el conjunto parisino supo gestionar el resultado sin sobresaltos, mostrando solidez táctica y jerarquía para asegurar la victoria.

Con este resultado, el PSG se afianza en la cima de la tabla y se acerca cada vez más al campeonato, confirmando su gran momento en el cierre de la temporada y su condición como principal favorito al título en Francia.