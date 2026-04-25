¡Desesperados! Conoce lo que los fans del Arsenal hicieron en busca de que su equipo sea campeón

Un grupo de aficionados del Arsenal protagonizó una escena que se volvió viral en redes sociales: se presentaron en los alrededores del Estadio Wembley -donde el Manchester City disputó su semifinal de la FA Cup ante el Southampton- para suplicarle en persona al técnico Pep Guardiola que se apartara de la lucha por el título de la Premier League y dejara ganar a Mikel Arteta.

"¡Que Arteta gane la liga, Pep! ¡Ya has ganado bastante!", gritaron los seguidores del club londinense al cruzarse con el entrenador catalán. "¡Pep, te odio! ¡Has arruinado mi vida!", exclamó otro aficionado visiblemente exasperado, en una escena que mezcló humor y frustración genuina, y que captura con precisión el estado anímico de una hinchada que lleva más de dos décadas sin conquistar el título liguero.

La petición, tan desesperada como inútil, tiene un contexto aritmético muy concreto. Tras la victoria del Arsenal 1-0 ante el Newcastle con gol de Eberechi Eze, los Gunners lideran la Premier League con 73 puntos. El Manchester City, con un partido menos, se mantiene en 70 puntos tras vencer al Southampton 2-1 en Wembley y clasificarse a la final de la FA Cup. La ventaja del Arsenal es de tres puntos sobre el papel, pero el City tiene un juego pendiente ante el Crystal Palace que puede igualar o superar a los londinenses en criterios de desempate.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha evitado que Mikel Arteta pueda ser campeón de la Premier League desde que asumió el cargo del Arsenal. AFP

La tensión de la carrera no es nueva. La semana pasada, el Manchester City venció al Arsenal 2-1 en el Etihad Stadium con goles de Rayan Cherki y Erling Haaland, resultado que transformó radicalmente el panorama del campeonato. Hasta ese momento, los Gunners habían liderado la clasificación desde octubre. El triunfo del City empató la lucha, y una victoria posterior 1-0 ante el Burnley — con gol de Haaland en el minuto 5 — llevó a los Citizens a la cima por diferencia de goles.

Si ambos conjuntos ganan todos sus partidos restantes, el título se resolverá por diferencia de goles, goles a favor y, en última instancia, por los resultados directos entre sí. En ese supuesto, el City llevaría ventaja: ganó 2-1 en el Etihad y empató 1-1 en Londres durante esta temporada.

El calendario que resta no favorece al Arsenal en términos de desgaste. Los Gunners afrontan además la llave de semifinales de la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid entre el 29 de abril y el 5 de mayo, con el riesgo de que la exigencia física y mental pase factura en la recta final liguera.

Mikel Arteta se ha quedado en la orilla en varias ocasiones de poder coronarse en la Premier League. Reuters

Les quedan compromisos ante Fulham, West Ham, Burnley y Crystal Palace como visitante. El City, por su parte, cerrará ante Everton, Brentford, Bournemouth, el pendiente con Crystal Palace y Aston Villa.La escena de Wembley resume la dramática oscilación de una carrera que en pocas semanas ha pasado de parecer resuelta a convertirse en un duelo milimétrico.

El Arsenal llegó a tener una ventaja cómoda, la vio esfumarse con la derrota ante el City, la recuperó provisionalmente este sábado con el triunfo ante el Newcastle, pero sigue sin controlar su propio destino con el partido pendiente de Guardiola en el horizonte.