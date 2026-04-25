México City Series 2026: Los Padres, el equipo del destino que enciende su mística en el Harp Helú

La Major League Baseball posee una larga tradición de encuentros en el extranjero, una bitácora de viajes que abarca desde los jardines de Tokio hasta el verdor de Londres. Sin embargo, ninguna cita previa puede contar lo que sucedió esta tarde en el estadio Alfredo Harp Helú. El beisbol regresó a la Ciudad de México con la energía contenida de una serie aplazada desde 2020, cuando la pandemia obligó al mundo a confinarse. El aterrizaje de 2023 fue un aviso, pero lo vivido este fin de semana fue la graduación definitiva de la capital mexicana como una de las sucursales más vibrante del Big Show.

Los Padres aprovecharon el apoyo de la mayoría de los aficionados para conseguir una victoria 6-4 sobre los Diamondbacks viniendo de atrás con rally de cuatro carreras en el séptimo rollo. El triunfo incluyó el décimo salvamento de Mason Miller. No fue un juego más en la carrera del fenómeno de la novena de San Diego. Miller rompió una marca al llegar a 34 innings sin recibir carrera, dejando atrás a Cla Meredith quien tenía 33 rollos y dos tercios en 2006. El lanzallamas Mason Miller no recibe carrera desde el lejano 5 agosto de 2025.

Los Padres de San Diego volvieron a demostrar que son el equipo del destino, una organización que ha decidido convertir la adversidad en su combustible principal durante este 2026. El aura con el que dejaron Colorado, tras una serie de resistencia pura, continuó intacta en el diamante de la Magdalena Mixhuca. La altitud del país le cae bien a esta organización que ha emergido a la cima del Oeste de la Nacional, mirando por encima del hombro incluso a los bicampeones Dodgers con una marca de 17-8 que evoca los fantasmas gloriosos de 1998.

El rugido de un ídolo local y el drama de Arizona

La tarde comenzó con un aroma a historia mexicana. Alek Thomas, el jardinero que ha hecho de la bandera tricolor su segunda piel en el Clásico Mundial, se presentó ante su gente con la misión de validar el idilio. En el segundo capítulo, ante los envíos de Germán Márquez, Thomas conectó un swing que pareció detener el tiempo. La pelota surcó el aire ligero de la capital hasta aterrizar 400 pies más allá de la barda del derecho. Fue un estallido de júbilo absoluto. El primer mexicano en volarse la barda en un encuentro de Grandes Ligas disputado en su tierra.

Alek Thomas conectó el primer cuadrangular de un mexicano en juego de MLB en nuestro país AFP

En ese momento, con la pizarra 4-1 a favor de los Diamondbacks y un Zac Gallen que había iniciado dominante (tres innings, un hit, tres ponches) antes de retirarse por una contusión en el hombro, el guion parecía escrito para las serpientes. El estadio, inundado de jerseys de los Padres y la esencia de Rey Mysterio, guardó un respeto casi religioso ante la proeza de Thomas. Pero San Diego tiene otros planes este año. Los Padres han hecho de la remontada un hábito, casi una adicción.

Padres, el equipo que no se deja perder

La remontada de los Padres hizo olvidar, al menos en el registro del resultado, la hazaña de Thomas. Esta temporada, San Diego lidera la liga en regresos tras ir perdiendo por cuatro o más carreras; hoy firmaron su cuarta joya de este tipo. El séptimo inning fue el epicentro de la metamorfosis. Con hombres en base y la tensión eléctrica que solo el beisbol de altura puede generar, apareció Gavin Sheets.

Sheets, quien apenas el jueves festejó sus 30 años en Colorado, llegó a México con el madero encendido. Sus compañeros y la afición lo han adoptado como un amuleto de la suerte, al punto de que el grito de "Holy Sheets" retumbó en las grdas del Harp Helú. Con la precisión de un veterano que conoce su peso en el lineup, Sheets conectó un sencillo sólido hacia el jardín derecho que envió a Jackson Merrill y Manny Machado al plato. La distancia se acortaba, el nerviosismo cambiaba de bando. Antes Ty France había conectado el primer de dos jonrones que tuvo este sábado en la capital mexicana.

Poco después, Freddy Fermín elevó un sacrificio que permitió a Xander Bogaerts anotar la carrera del empate. Los Padres ganaron por séptima vez un encuentro en el que estuvieron por detrás en el marcador, confirmando una estadística que asusta a sus rivales: poseen 10 peloteros diferentes con carreras impulsadas para decidir partidos. Son una hidra de múltiples cabezas donde Ty France, quien ya había conectado un jonrón solitario en la quinta para mantener la vela encendida, se suma a una lista de protagonistas que no conocen el pánico.

Ty France tuvo una tarde de dos cuadragulares solitarios. AFP

Padres, equipo que desafía la lógica

Mientras Fernando Tatis Jr. acaparaba reflectores y abrazaba su nuevo muñeco Simi personalizado, el juego se deslizaba hacia esa zona de penumbra donde sólo los Padres parecen ver con claridad. Ningún equipo ha mostrado mayor resistencia a la derrota como la novena del sur de California.

El éxito de este equipo radica en su profundidad. Siete jugadores distintos han impulsado la carrera de la victoria este año. Diez han remolcado la del empate. La narrativa de "un solo hombre" ha muerto en el dugout de Craig Stammen. La victoria en la Ciudad de México no sólo representa un triunfo estadístico que los mantiene con el mejor porcentaje de ganados en abril (.800), sino una declaración de principios ante su división.

Al caer el out 27, la euforia por Alek Thomas se transformó en un reconocimiento a la tenacidad de los Frailes. El "equipo del destino" abandonó el diamante entre canciones de banda y el eco de una afición que los siente suyos. San Diego encontró en la altitud de México el oxígeno necesario para seguir volando hacia octubre, dejando claro que, en 2026, no importa qué tan profunda sea la fosa, ellos siempre encuentran la forma de escalar hacia la luz.