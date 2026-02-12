Se fugó 16 años… y lo atraparon por ir al hockey olímpico: la peor jugada de su vida en Milano-Cortina

Hay errores que se pagan caro. Y luego está el de un ciudadano eslovaco de 44 años que decidió regresar a Italia, país donde era buscado desde hacía 16 años, para ver a su selección en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. La pasión por el hockey sobre hielo terminó en celda.

El miércoles por la noche, los Carabinieri ejecutaron una orden de arresto emitida 16 años atrás por fiscales italianos. El hombre, condenado en ausencia por una serie de robos en tiendas cometidos en 2010, deberá cumplir 11 meses y siete días de prisión. La policía lo localizó tras registrarse en una casa de huéspedes en las afueras de Milán. De ahí fue trasladado a la prisión central de San Vittore.

Mientras su selección debutaba en la pista, él cambiaba el hielo por el concreto.

La pasión que rompió el anonimato

De acuerdo con el comunicado oficial, el fugitivo regresó a Italia para seguir a la selección masculina de hockey de Eslovaquia. Tenía previsto asistir al partido inaugural el mismo miércoles. No llegó.

Eslovaquia, ajena al arresto de uno de sus seguidores más temerarios, derrotó 4-1 a Finlandia en el Santagiulia Arena en su partido del Grupo B. Un estreno sólido en unos Juegos que marcan el regreso de figuras de la NHL al escenario olímpico.

La escena tiene tintes de ironía moderna. Tras 16 años fuera del radar, el prófugo cayó por dejar rastro digital al registrarse en un hospedaje. No fue una investigación sofisticada ni una persecución cinematográfica. Fue una reserva.

Canadá y Estados Unidos arrancan con autoridad

En la pista, los favoritos no titubearon. Canadá goleó 5-0 a la República Checa en el Grupo A. Los checos resistieron durante el primer periodo hasta que Macklin Celebrini, de 19 años, marcó a 5 segundos del descanso inicial. Luego llegaron Mitch Marner al 27, Bo Horvat al 38, Nathan MacKinnon al 48 y Nick Suzuki al 54.

Canadá, oro en 2010 y 2014 con jugadores NHL, asume el liderato del grupo por mejor diferencia de goles sobre Suiza, que venció 4-0 a Francia.

Estados Unidos también impuso condiciones con un 5-1 sobre Letonia. Brock Nelson firmó un doblete en un encuentro donde los letones alcanzaron el 1-1 antes de ceder. Alemania abrió el Grupo C con triunfo 3-1 ante Dinamarca.

El torneo masculino arrancó con goles, figuras y estadios llenos. También con una historia que parece escrita para redes sociales. Del grupo B a San Vittore

El contraste es brutal. En la pista, Eslovaquia celebra un 4-1 ante Finlandia. En una celda de Milán, uno de sus aficionados enfrenta una condena pendiente desde 2010.