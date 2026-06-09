Fuerte revés a los palcohabientes: FIFA los deja sin alimentos en el Mundial 2026

Los titulares de palcos y plateas del Estadio Ciudad de México han expresado su malestar en las últimas semanas mediante protestas y amagos de acciones directas ante las restricciones impuestas por la organización del Mundial 2026.

Principalmente, denuncian la prohibición de ingresar sus propios alimentos y bebidas a sus espacios, así como limitaciones en el acceso vehicular a estacionamientos asignados, lo que consideran una violación a sus títulos de propiedad adquiridos hace décadas.

Vecinos de Santa Úrsula ofrecen estacionamiento para partidos en el Estadio Ciudad de México desde 400 hasta 2 mil 500 pesos. Foto: Cuartoscuro

Estas inconformidades han escalado en tensión, con los palcohabientes argumentando que las medidas de FIFA y la administración del estadio priorizan intereses comerciales sobre sus derechos, generando incertidumbre a días del inicio del torneo.

FIFA gana contra palcohabientes en el Estadio Ciudad de México

Un juzgado federal otorgó la razón a la FIFA y al Estadio CDMX, suspendiendo las medidas precautorias previamente concedidas a los titulares de palcos y plateas.

La decisión, emitida por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el expediente 730/2026, deja sin efecto los accesos especiales para vehículos, alimentos y bebidas que habían obtenido algunos integrantes de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas.

El juez argumentó que mantener vigentes dichas medidas podría afectar el interés público al interferir con la organización, preparación y desarrollo del Mundial 2026.

Consideró que la FIFA, como máxima autoridad del torneo, debe aplicar reglas uniformes en los 16 estadios sede, y que excepciones individuales comprometerían los acuerdos establecidos con países participantes y comités organizadores.

El juzgador destacó que permitir el ingreso diferenciado de vehículos, alimentos o bebidas generaría inconsistencias logísticas y de seguridad en un evento de esta magnitud. Con ello, se suspenden las medidas cautelares de juzgados anteriores (Sexto y Séptimo de Distrito).

En suma, la sentencia busca evitar cualquier obstáculo al desarrollo normal del Mundial, obligando a los palcohabientes a sujetarse a las disposiciones generales de FIFA durante el torneo.

FIFA toma el control: a partir de hoy, díganle Estadio Ciudad de México Mexsport

Palcohabientes amenazan con unirse a la CNTE

Ante la serie de reveses judiciales y la negativa de la administración del estadio y FIFA a flexibilizar las restricciones, los palcohabientes habían advertido que, de no atenderse sus exigencias sobre alimentos, bebidas, estacionamiento y comercialización de espacios, escalarían sus acciones.

Roberto Ruano, representante de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, señaló que contaban con apoyo de diversos grupos sociales para manifestarse el día del partido inaugural.

Específicamente, mencionaron la posibilidad de unirse a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos maestros ya habían anunciado bloqueos y protestas en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México por demandas salariales y de pensiones.

Ruano indicó que estaban “listos” con la CNTE, transportistas y otros colectivos para impedir o visibilizar su inconformidad durante el debut del Mundial el 11 de junio, buscando generar presión internacional.

Los palcohabientes insisten en que sus títulos de propiedad les otorgan derechos históricos que no pueden ser pisoteados por reglamentos de un organismo internacional, y advirtieron que no descartan acciones concretas si persiste el conflicto, aunque el foco ahora está en acatar la nueva resolución federal.