Palcohabientes dispuestos a impedir el México vs Sudáfrica por sus derechos con ayuda de la CNTE

A unos días del arranque del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas advirtió de una gran movilización para impedir el partido inaugural si es que no se respetan sus derechos en el inmueble localizado en la capital del país, esto al señalar que no se han respetado sus garantías.

Roberto Ruano, Secretario General de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, indicó en el programa Órbita Deportiva TV que están listos para realizar importantes manifestaciones el próximo 11 de junio, día en que la Selección Mexicana se enfrentará a su similar de Sudáfrica en el encuentro que marcará el inicio del torneo que realizan en conjunto México, Estados Unidos y Canadá.

“Como asociación hemos invitado al diálogo infinidad de veces. No nos han respondido”, dijo Ruano sobre las peticiones que han hecho a la administración del estadio para que les sean respetados todos sus derechos.

Hasta ahora, los palcohabientes solo han recibido sus boletos de entrada al Mundial 2026, un litigio que habían ganado años atrás y que estaba en riesgo ante las exigencias de la FIFA de tomar el control total del inmueble; sin embargo, el título de propiedad de los dueños de los palcos y plateas les garantizaba por contrato todos los eventos por un periodo de 99 años.

FIFA y la administración de inmueble les han señalado que la única forma de tener alimentos en sus palcos es a través de la compra de paquetes con un costo de hasta 75 mil dólares.

Listos para movilizarse e impedir el México vs Sudáfrica

Sin embargo, los dueños de los palcos y plateas aún pelean porque se respeten el resto de sus derechos: el ingreso de alimentos y bebidas a sus palcos, así como el uso de sus lugares de estacionamiento, ambos descritos en los contratos que firmaron en su momento.

Actualmente cuentan con medidas cautelares dictadas por un juez para que el Estadio Ciudad de México respete estos derechos, aunque aún existen dudas sobre si la organización del Mundial 2026 las hará válidas.

Ante esta situación, Ruano ha sido claro en que irán hasta las últimas consecuencias para hacer valer sus derechos y esto involucraría una movilización con el objetivo de bloquear el primer partido.

“Estamos a tres días del mundial. Tenemos listos a la CNTE, a los transportistas, a varios grupos que nos están apoyando”, describió en el programa.

“Estamos dispuestos inclusive a movilizar gente para que no se realice el primer juego del mundial", finalizó.