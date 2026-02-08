¿Fueron a ver el Super Bowl o a Benito? los deportistas que estuvieron en el estadio

El Super Bowl congrega a muchas personalidades y entre ellas, los deportistas no podían quedar excluidos de la gran fiesta.

Varios de ellos fueron invitados de forma especial, incluso algunos mexicanos estuvieron en lugares particulares para ver el Super Bowl o quiza... el show del medio tiempo con Bad Bunny.

Como sea que haya sido, el domingo fue especial para muchas personas, tanto en lo deportivo como en lo musical.

Roger Federer, extenista que se retiró en 2022 estuvo antes del partido a nivel de cancha haciendo historias y expresando lo que sentía de estar en el punto neurálgico en un momento donde ese sitio captaba toda la atención.

Otro importante fue Tom Brady, quien es considerado el mejor quarterback de todos los tiempos con los Patritos, pero que curiosamente en esta semana de Super Bowl y apegado a su interés como comentarista de televisión, advirtió que en su perspectiva, los Seahawks eran un mejor equipo para ganar el Super Bowl.

Tom Brady con grandes figuras Captura de pantalla

En torno a los mexicanos, el exjugador del América y Selección Mexicana, Miguel Layún, enseñó su boleto de acceso al gran partido, aunque no tiene muchas referencias con este deporte, sin embargo, desde que se retiró invierte su tiempo en distintas actividades.

Miguel Layún mostró su ticket para entrar al Super Bowl Captura de pantalla

Carlos Vela junto a su esposa estaban en una zona media del estadio, cerca de aficionados de Seattle. El exjugador de la Real Sociedad siempre mencionó que le gustaba la NBA, aunque desde que vive en Los Ángeles se da tiempo para asistir a muchos eventos de otros deportes, en especial si no son de futbol.

Carlos Vela junto a su esposa Captura de pantalla

También se pudo ver al Presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, quien tiene diversos contactos, sobre todo ahora que se realiza el Mundial en Norteamérica.

Carmelo Anthony, exbasquetbolista con 19 temporadas en la NBA también estuvo presente, lo mismo que el piloto de Fórmula Uno de Ferrari, Lewis Hamilton, quien estuvo acompañado de Kim Kardashian.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian Especial

Otros más que aparecieron por Santa Clara, en el Levi'sStadium fueron Sune Lee, gimnasta olímpica estadunidense, Travis Kelce, receptor de los Chiefs de Kansas City, quien asistió solo, sin Taylor Swift y Russell Wilson, quarterback de Filadelfia Eagles.