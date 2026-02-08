"Siempre creí en mí": Las emotivas palabras de Sam Darnold tras ganar el Super Bowl 

Sam Darnold cerró el círculo más improbable de su carrera en el escenario más grande de la NFL. El quarterback de los Seattle Seahawks conquistó el Super Bowl tras un camino marcado por cambios constantes, dudas externas y reinicios forzados, pero ocho temporadas después de llegar a la liga como una promesa de primera ronda, ahora se suma a los nombres que han levantado el Trofeo Vince Lombardi.

La historia de Darnold es la de la redención, de un jugador que parecía destinado al olvido, pero su victoria 29-13 sobre los New England Patriots en el Levi’s Stadium no solo representó el segundo campeonato en la historia de la franquicia, sino también la validación definitiva de un mariscal de campo que nunca dejó de creer en sí mismo, incluso cuando otros parecían dudar de él. Es la muestra de que uno puede destruir o hacer que tus propios sueños se hagan realidad.

Tras el silbatazo final, Darnold se mostró agradecido destacando que el título no fue producto de un solo partido, sino de años de resiliencia, pero también de duras lecciones. “Siempre he creído en mí mismo. Mientras creas en ti, todo es posible”.

En medio de la celebración sobre el emparrillado, Darnold fue cuestionado sobre el largo trayecto que lo llevó de ser descartado por los New York Jets a convertirse en campeón con Seattle.

El domingo en California tal vez no desplegó los números más extravagantes del año, completó 19 de 38 pases para 202 yardas y una anotación, pero son suficientes para volverlo campeón. "Es increíble. Con todo lo que ha pasado en mi carrera… Hacerlo así, con este equipo, no lo cambiaría por nada", afirmó el mariscal de campo minutos después de la coronación.

El triunfo del equipo sobre el ego

Darnold, quien llegó a Seattle esta temporada con la etiqueta de ser un mariscal incapaz de rendir en los momentos de mayor presión, prefirió desviar los reflectores hacia sus compañeros. En una entrevista para la cadena NBC, destacó el trabajo colectivo que permitió frenar el ímpetu de los pupilos de Mike Vrabel.

"Estoy orgullosísimo de los chicos, de nuestra defensa. De verdad, no tengo palabras para describir lo que ha hecho la defensa, y también los equipos especiales", añadió conmovido. Aunque el quarterback reconoció que el desempeño ofensivo no fue impecable, la magnitud del logro eclipsó cualquier análisis técnico de su juego.

Para Darnold, la eficacia pasó a segundo término frente al resultado histórico: "Sabemos que hemos ganado el Super Bowl y que en ataque podríamos haber estado un poco mejor, pero ahora mismo eso me da igual".